Мощный способ усилить оргазм и разнообразить секс

Удовольствия много не бывает, или как усилить ощущение во время секса – именно так можно описать использование жидких вибраторов.

И да, вибратор может быть редким. Вы все правильно прочли. Это специальные возбуждающие гели, которые при нанесении оказывают эффект пульсации и вибрации. Об их применении рассказал Игорь Донских – проджект-менеджер секс-шопа INSIDE.

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Жидкий вибратор может использоваться как во время мастурбации, так и во время секса с пенетрацией, а также во время орального секса.

Как работает жидкий вибратор

Жидкий вибратор, то есть гель можно наносить на клитор, вульву, пенис и даже губы. Предпочтительно ожидаемый эффект наступит уже через 5 минут после нанесения. Вы почувствуете вибрации, тепло, пощипывание.

"Это происходит из-за того, что средство проникает в сосуды и активирует приток крови", – объясняет Игорь Донских.

Как использовать

Этот вибратор можно использовать и для мастурбации, и для секса. Для нанесения достаточно 1 – 2 капель геля. Если через 5 минут вы не ощутили эффекта, можно добавить еще немного. Жидкие вибраторы бывают разной интенсивности, а потому, если вы не почувствовали эффекта от одного средства, попробуйте другой – большей интенсивности.

В зависимости от особенностей геля, его можно наносить на клитор, слизистую вульву, головку пениса, губы, соски. Для разных участков можно найти отдельное средство. В частности, не следует наносить на губы обычный жидкий вибратор, потому что он не съедобен. Внимательно читайте описание продукта, прежде чем заказать, в зависимости от потребности.

Взаимодействие с презервативом и лубрикантом

Жидкий вибратор можно наносить перед мастурбацией и перед проникновением.

. Лучше подождать, пока гель впитается в кожу и дождаться необходимого эффекта перед тем, как начинать заниматься мастурбацией или сексом. Важно, что жидкий вибратор можно совмещать с презервативом, поскольку он не работает как лубрикант.

Дополнительно лубрикант может использоваться, но в небольших количествах, поскольку он может нейтрализовать эффект геля.

Сколько длится эффект

Пощипывание, легкую вибрацию после применения геля можно ощущать в течение 15 – 30 минут в зависимости от личной восприимчивости к компонентам геля и его интенсивности.

Его также можно совмещать с секс-игрушками: вакуумным стимулятором или вибратором. Это будет усиливать возбуждение и эффект от их использования.

! Жидкий вибратор не следует использовать, если у вас есть повреждения кожи на участках тела. Также в случае склонности к аллергическим реакциям или высокой чувствительности лучше изучить ингредиенты и согласовать его использование со своим врачом.