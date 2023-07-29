Як користуватись косметикою з ретинолом
Джерело:Cleveland Clinic
Одним із засобів боротьби з віковими змінами вважається ретинол. Але попри те, як активно його рекламують магазини косметики та б'юті-блогери, все одно залишаються питання: чи всім він підходить.
Ретинол є у складі кремів, мазей, гелів, сироваток та лосьйонів. Конкретну форму для використання допоможе підібрати лікар. Не забувайте, що є лікарські препарати, що містять ретинол. Їх без призначення лікаря використати не можна.
Також на тему Чи може сонцезахисна пудра замінити сонцезахисний крем
Як підібрати засіб з ретинолом
Незалежно від форми випуску засобу, важливо вибирати препарати в темній або непрозорій упаковці та з дозатором, що не пропускає повітря. Річ у тім, що похідні вітаміну А – це антиоксиданти, які окислюються і втрачають ефективність під впливом сонячних променів та кисню.
При виборі такої косметики важливо звернути увагу на концентрацію. Так, для профілактики старіння достатньо 0,1% ретинолу, але якщо шкіра чутлива, то концентрація засобу не має перевищувати 0,025%. Для підвищення пружності шкіри та корекції зморшок підходить косметика з концентрацією ретинолу 0,4 – 1%. Щоб не заплутатися, тип та дозування засобів з ретинолом варто підбирати з лікарем-дерматологом.
Починати використовувати ретинол потрібно повільно і обережно: можна провести патч-тест – нанести невелику кількість засобу на зап'ястя і відстежити реакцію: чи шкіра почервоніє, чи з'явиться свербіж. При першому застосуванні може виникнути сухість, невелике печіння, почервоніння та лущення. Як правило, через два – чотири тижні шкіра звикає до нового засобу, але якщо такі симптоми зберігаються, потрібно звернутися до лікаря.
Основні правила використання ретинолу
Декілька правил при використанні засобів з ретинолом:
- Дотримуйтесь інструкцій на упаковці та рекомендацій лікаря.
- Використовуйте лише один продукт із ретинолом у системі догляду.
- Наносьте ретинол тонким шаром, причому об'єм засобу не повинен перевищувати розмір горошини.
- Застосовуйте ретинол через день, найкраще ввечері. Потім інтервали можна скоротити. Частота використання залежить від індивідуальних реакцій, типу шкіри та особливостей конкретного продукту.
- Зачекайте 30 хвилин після вмивання, дайте шкірі висохнути, перш ніж наносити засіб із ретинолом.
- Уникайте прямих сонячних променів. Відмовтеся від використання засобів із ретинолом, якщо у вас є сонячний опік. Ретинол підвищує чутливість шкіри до ультрафіолету і може посилити подразнення, тому важливо застосовувати санскрін.
- Після нанесення ретинолу використовуйте зволожуючий крем, який не закупорює пори, особливо якщо у вас жирна шкіра.
При чутливій шкірі можна застосовувати рослинний ретинол. Його отримують із насіння рослини псоралея ліщинолистна (Psoralea corylifolia). Механізм його дії схожий на ретинол: він впливає на рецептори, чутливі до ретиноєвої кислоти, але не викликає лущення, почервоніння та фоточутливість.
Зазначимо, що застосовувати ретинол потрібно разом зі зволожуючими продуктами, у складі яких є гіалуронова кислота, пептиди, кераміди чи екстракт зеленого чаю, а також заспокійливі компоненти – алое вера чи ромашка. Серед речовин, з якими ретинол поєднувати не можна через високий ризик подразнення: АНА або ВНА-кислоти, вітамін С, цинк, сірка, пептиди. Також не варто наносити ретинол, коли користуєтесь скрабами та пілінгами.