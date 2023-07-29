Як користуватись косметикою з ретинолом

Одним із засобів боротьби з віковими змінами вважається ретинол. Але попри те, як активно його рекламують магазини косметики та б'юті-блогери, все одно залишаються питання: чи всім він підходить.

Ретинол є у складі кремів, мазей, гелів, сироваток та лосьйонів. Конкретну форму для використання допоможе підібрати лікар. Не забувайте, що є лікарські препарати, що містять ретинол. Їх без призначення лікаря використати не можна.

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Як підібрати засіб з ретинолом

Незалежно від форми випуску засобу, важливо вибирати препарати в темній або непрозорій упаковці та з дозатором, що не пропускає повітря. Річ у тім, що похідні вітаміну А – це антиоксиданти, які окислюються і втрачають ефективність під впливом сонячних променів та кисню.

При виборі такої косметики важливо звернути увагу на концентрацію. Так, для профілактики старіння достатньо 0,1% ретинолу, але якщо шкіра чутлива, то концентрація засобу не має перевищувати 0,025%. Для підвищення пружності шкіри та корекції зморшок підходить косметика з концентрацією ретинолу 0,4 – 1%. Щоб не заплутатися, тип та дозування засобів з ретинолом варто підбирати з лікарем-дерматологом.

Починати використовувати ретинол потрібно повільно і обережно: можна провести патч-тест – нанести невелику кількість засобу на зап'ястя і відстежити реакцію: чи шкіра почервоніє, чи з'явиться свербіж. При першому застосуванні може виникнути сухість, невелике печіння, почервоніння та лущення. Як правило, через два – чотири тижні шкіра звикає до нового засобу, але якщо такі симптоми зберігаються, потрібно звернутися до лікаря.

Основні правила використання ретинолу

Декілька правил при використанні засобів з ретинолом:

Дотримуйтесь інструкцій на упаковці та рекомендацій лікаря.

Використовуйте лише один продукт із ретинолом у системі догляду.

Наносьте ретинол тонким шаром, причому об'єм засобу не повинен перевищувати розмір горошини.

Застосовуйте ретинол через день, найкраще ввечері. Потім інтервали можна скоротити. Частота використання залежить від індивідуальних реакцій, типу шкіри та особливостей конкретного продукту.

Зачекайте 30 хвилин після вмивання, дайте шкірі висохнути, перш ніж наносити засіб із ретинолом.

Уникайте прямих сонячних променів. Відмовтеся від використання засобів із ретинолом, якщо у вас є сонячний опік. Ретинол підвищує чутливість шкіри до ультрафіолету і може посилити подразнення, тому важливо застосовувати санскрін.

Після нанесення ретинолу використовуйте зволожуючий крем, який не закупорює пори, особливо якщо у вас жирна шкіра.

Не можна використовувати косметику з ретинолом під час вагітності та лактації, ушкодженнях шкірного покриву, захворювання печінки та індивідуальну непереносимість.

При чутливій шкірі можна застосовувати рослинний ретинол. Його отримують із насіння рослини псоралея ліщинолистна (Psoralea corylifolia). Механізм його дії схожий на ретинол: він впливає на рецептори, чутливі до ретиноєвої кислоти, але не викликає лущення, почервоніння та фоточутливість.

Зазначимо, що застосовувати ретинол потрібно разом зі зволожуючими продуктами, у складі яких є гіалуронова кислота, пептиди, кераміди чи екстракт зеленого чаю, а також заспокійливі компоненти – алое вера чи ромашка. Серед речовин, з якими ретинол поєднувати не можна через високий ризик подразнення: АНА або ВНА-кислоти, вітамін С, цинк, сірка, пептиди. Також не варто наносити ретинол, коли користуєтесь скрабами та пілінгами.