Как пользоваться косметикой с ретинолом

Одним из средств борьбы с возрастными переменами считается ретинол. Но, несмотря на то, как активно его рекламируют магазины косметики и бьюти-блоггеры, все равно остаются вопросы: всем ли он подходит.

Ретинол содержится в составе кремов, мазей, гелей, сывороток и лосьонов. Конкретную форму для использования поможет подобрать врач. Не забывайте, что есть лекарственные препараты, содержащие ретинол. Их без назначения врача использовать нельзя.

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Как подобрать средство с ретинолом

Независимо от формы выпуска средства важно выбирать препараты в темной или непрозрачной упаковке и с дозатором, не пропускающим воздух. Дело в том, что производные витамина А – антиоксиданты, которые окисляются и теряют эффективность под влиянием солнечных лучей и кислорода.

При выборе такой косметики важно обратить внимание на концентрацию. Да, для профилактики старения достаточно 0,1% ретинола, но если кожа чувствительна, то концентрация средства не должна превышать 0,025%. Для повышения упругости кожи и коррекции морщин подходит косметика с концентрацией ретинола 0,4 – 1%. Чтобы не запутаться, тип и дозировку средств с ретинолом следует подбирать с врачом-дерматологом.

Начинать использовать ретинол нужно медленно и осторожно: можно провести патч-тест – нанести небольшое количество средства на запястье и отследить реакцию: кожа ли покраснеет, или появится зуд. При первом применении может возникнуть сухость, небольшое жжение, покраснение и шелушение. Как правило, через две-четыре недели кожа привыкает к новому средству, но если такие симптомы сохраняются, нужно обратиться к врачу.

Основные правила использования ретинола

Несколько правил при использовании средств с ретинолом:

Следуйте инструкциям на упаковке и рекомендациям врача.

Используйте только один продукт с ретинолом в системе ухода.

Наносите ретинол тонким слоем, причем объем средства должен превышать размер горошины.

Применяйте ретинол через день, лучше вечером. Затем интервалы можно сократить. Частота использования зависит от индивидуальных реакций, типа кожи и особенностей конкретного продукта.

Подождите 30 минут после умывания, дайте коже высохнуть, прежде чем наносить средство с ретинолом.

Избегайте прямых солнечных лучей. Откажитесь от использования средств с ретинолом, если у вас есть солнечный ожог. Ретинол повышает чувствительность кожи к ультрафиолету и может усугубить раздражение, поэтому важно применять санскрин.

После нанесения ретинола используйте увлажняющий крем, который не укупоривает поры, особенно если у вас жирная кожа.

Нельзя использовать косметику с ретинолом во время беременности и кормления грудью, повреждениях кожного покрова, заболевания печени и индивидуальную непереносимость.

При чувствительной коже можно использовать растительный ретинол. Его получают из семян растения псоралея лищинолистная (Psoralea corylifolia). Механизм его действия похож на ретинол: он влияет на рецепторы, чувствительные к ретиноевой кислоте, но не вызывает шелушение, покраснение и фоточувствительность.

Отметим, что применять ретинол нужно вместе с увлажняющими продуктами, в составе которых есть гиалуроновая кислота, пептиды, керамиды или экстракт зеленого чая, а также успокаивающие компоненты – алоэ вера или ромашка. Среди веществ, с которыми ретинол сочетать нельзя из-за высокого риска раздражения: АНА или ВНА-кислоты, витамин С, цинк, сера, пептиды. Также не стоит наносить ретинол, пользуясь скрабами и пилингами.