Як правильно самообстежити груди: рекомендації лікаря-мамолога

Рак молочної залози – найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок, як в Україні, так і у всьому світі. Зустрічається це захворювання в обох статей. Проте, у чоловіків його діагностують рідше, аніж у жінок – приблизно в 1% випадків. Тоді як, за статистикою, це захворювання виникає у кожної десятої жінки.

За даними Національного канцер-реєстру України, у 2022 році у 167 848 жінок зафіксували діагноз рак молочної залози. На жаль, 4732 пацієнтки померли від цього захворювання.

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Нині рак молочної залози є основною причиною смерті від онкологічних захворювань жінок у віці від 35 до 55 років. Майже щогодини від раку молочної залози в Україні помирає одна жінка. У кожної четвертої жінки рак грудей діагностують уже на III – IV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. І це в той час, коли рак виліковний за умови його виявлення на I стадії – у 95% жінок, на II стадії – у 80%, на III стадії – у 50% жінок.

Починаючи з 2005 року щорічно в нашій країні 20 жовтня відзначають Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Про фактори ризику раку молочної залози, методику самообстеження грудей та перші тривожні ознаки, на які варто звернути увагу при самообстеженні 24 Каналу розповіла Ірина Любота, лікар-мамолог, онколог, хімієтерапевт багатопрофільного медичного центру "Лелека".

Групи ризику раку грудей

Ви перебуваєте в групі ризику, якщо у вас є:

родичі першої лінії (мама, сестра, донька), які хворіли на рак грудей;

успадковані зміни (мутації) певних генів, таких як BRCA1 i BRCA2;

відсутність вагітностей та пологів;

перша вагітність у 30 років і старше;

відсутність годування груддю;

вік старше 40 років;

ранній початок менструацій – у віці до 12 років;

пізня менопауза – після 55 років;

безперервне вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі;

цукровий діабет;

гіпотиреоз;

надмірна вага та ожиріння;

низька фізична активність;

куріння та зловживання алкоголем;

гіпертонічна хвороба;

перенесений раніше рак молочної залози або рак яєчників;

вплив радіаційних джерел.

Для ранньої діагностики раку грудей виділяють такі методи:

самообстеження;

клінічне обстеження у лікаря;

інструментальне обстеження (мамографія, ультразвукове дослідження).

Ірина Любота "Самообстеження грудей – це скринінговий метод обстеження, призначений для виявлення ранніх форм раку та інших захворювань молочних залоз. Регулярне самообстеження дає змогу запідозрити або виявити зміни в молочних залозах. Це зручний та безпечний спосіб ознайомитися з нормальним виглядом та структурою власних грудей, який можна використовувати в домашніх умовах".

Самообстеження потрібно проводити щомісячно, починаючи з 20-річного віку. Жінкам фертильного віку необхідно самообстежуватися з 7 по 12 день менструального циклу. Під час менопаузи жінкам варто вибрати будь-який день місяця, який легко запам’ятати, наприклад, перший день місяця.

Як проводити самообстеження молочних залоз

Методика самообстеження молочних залоз, згідно з матеріалами American Cancer Society (Американське протиракове товариство) та Благодійного недержавного фонду "Здоров’я жінки та планування сім’ї", Київ, Україна.

Огляд молочних залоз здійснюють перед дзеркалом (спочатку руки на поясі, потім – закладені за голову). Звертають увагу на зміну розмірів (асиметричність), контурів молочних залоз, на колір та тургор шкіри, появу нових складок, зморшок; зміни з боку соска і ареоли: виділення, епідермальні нашарування, ерозії, тріщини, втягнення чи відхилення соска. Кожен сосок легко стискають пальцями, слідкуючи за виділеннями, якщо вони є, та їх забарвленням.

Обстеження лежачи. Жінка пальпує молочну залозу круговими, вертикальними, горизонтальними та радіанними (круговими) рухами. Звертають увагу на ущільнення в товщі залози, наявність пухлиноподібного утвору, болючість; все це необхідно порівняти з протилежною залозою.



Рак грудей / Інфографіка 24 Каналу

Обстеження під час приймання ванни (душу): намиленою рукою проводять декілька разів від надключичної ділянки вниз до соска. Відчуття порівнюють із протилежною залозою. Далі, підтримуючи знизу молочну залозу однією рукою, іншою рукою її пальпують ковзкими рухами. І на завершення обстежують кінчиками чотирьох пальців пахвову ділянку (наявність збільшених лімфатичних вузлів) при піднятій та опущеній руці.

Обстеження у положенні лежачи на спині. Під лопатку з того боку, що обстежується, підкладіть валик у такий спосіб, щоб грудна клітка була трохи піднята. Пальпуйте кожну молочну залозу протилежною рукою. Варто уникати грубого прощупування та захоплення великої ділянки тканини молочної залози, оскільки це може створити враження ущільнення, якого насправді немає.

Обстеження проводиться у трьох положеннях:

рука з обстежуваного боку спрямована вздовж тулуба;

рука спрямована уверх за голову;

рука спрямована у бік.

Пальцями другої руки молочні залози пальпують у такий спосіб:

ви можете вибрати кругові рухи

рухи лінійні вверх та вниз

клиноподібні рухи

Ірина Любота "Завжди пальпуйте молочні залози в одній і тій самій послідовності. Це дасть змогу не пропустити жодної ділянки, а також запам’ятати, якими зазвичай є на дотик молочні залози".

Окремо обстежується сосок. Його стискають між пальцями, починаючи з краю ареоли, задля переконання, що з соска не з’являються виділення.

Коли треба звернутись до лікаря

Тривожні ознаки, на які варто звернути увагу при самообстеженні:

поява ущільнень в молочній залозі;

одна з молочних залоз неприродно збільшилася;

одна з молочних залоз опустилася;

ділянка шкіри молочної залози зморщилася та схожа на лимонну кірку;

втягнення соска всередину або поява змін шкіри соска (з’явилися виразки, загрубілість, набряк, почервоніння);

наявність жовтуватих або кров’янистих виділень з соска;

набряк верхньої кінцівки;

збільшилися лімфатичні вузли (під пахвами чи над ключицями).

При виявленні будь-яких змін в молочних залозах необхідно звернутися до лікаря-мамолога та обговорити з ним виявлені зміни. За необхідності, обговорити подальший план обстеження та лікування. Також варто пам'ятати, що самообстеження не замінює клінічне обстеження у лікаря та інструментальне обстеження.