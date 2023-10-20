Как правильно самообследовать грудь: рекомендации врача-маммолога

Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин как в Украине, так и во всем мире. Встречается это заболевание у обоих полов. Однако у мужчин его диагностируют реже, чем у женщин – примерно в 1% случаев. В то время как, по статистике, это заболевание возникает у каждой десятой женщины.

По данным Национального канцер-реестра Украины, в 2022 году у 167 848 женщин зафиксировали диагноз рак молочной железы. К сожалению, 4 732 пациентки умерли от этого заболевания.

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В настоящее время рак молочной железы является основной причиной смерти от онкологических заболеваний женщин в возрасте от 35 до 55 лет. Почти каждый час от рака молочной железы в Украине умирает одна женщина. У каждой четвертой женщины рак груди диагностируется уже на III – IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. И это в то время, когда рак излечим при его выявлении на I стадии – у 95% женщин, на II стадии – у 80%, на III стадии – у 50% женщин.

Начиная с 2005 года, ежегодно в нашей стране 20 октября отмечают Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. О факторах риска рака молочной железы, методике самообследования груди и первые тревожные признаки, на которые следует обратить внимание при самообследовании 24 Каналу рассказала Ирина Любота, врач-маммолог, онколог, химиетерапевт многопрофильного медицинского центра "Лелека".

Группы риска рака груди

Вы находитесь в группе риска, если у вас есть:

родственники первой линии (мама, сестра, дочь), которые болели раком груди;

унаследованные изменения (мутации) определенных генов, таких как BRCA1 и BRCA2;

отсутствие беременностей и родов;

первая беременность в 30 лет и старше;

отсутствие кормления грудью;

возраст старше 40 лет;

раннее начало менструаций – в возрасте до 12 лет;

поздняя менопауза – после 55 лет;

непрерывное употребление гормональных контрацептивов в течение длительного времени, а также гормональной заместительной терапии в менопаузе;

сахарный диабет;

гипотиреоз;

избыточный вес и ожирение;

низкая физическая активность;

курение и злоупотребление алкоголем;

гипертоническая болезнь;

перенесенный ранее рак молочной железы или рак яичников;

воздействие радиационных источников.

Для ранней диагностики рака груди выделяют следующие методы:

самообследование;

клиническое обследование у врача;

инструментальное обследование (маммография, ультразвуковое исследование).

Ирина Любота "Самообследование груди – это скрининговый метод обследования, предназначенный для выявления ранних форм рака и других заболеваний молочных желез. Регулярное самообследование позволяет заподозрить или выявить изменения молочных желез. Это удобный и безопасный способ ознакомиться с нормальным видом и структурой собственной груди, который можно использовать в домашних условиях".

Самообследование нужно проводить ежемесячно, начиная с 20-летнего возраста. Женщинам фертильного возраста необходимо самообследоваться с 7 по 12 день менструального цикла. Во время менопаузы женщинам следует выбрать любой день месяца, который легко запомнить, например первый день месяца.

Как проводить самообследование молочных желез

Методика самообследования молочных желез, согласно материалам American Cancer Society (Американское противораковое общество) и Благотворительного негосударственного фонда "Здоровье женщины и планирование семьи", Киев, Украина.

Обзор молочных желез осуществляют перед зеркалом (сначала руки на поясе, затем – заложены за голову). Обращают внимание на изменение размеров (асимметричность), контуров молочных желез, цвет и тургор кожи, появление новых складок, морщин; изменения со стороны соска и ареолы: выделения, эпидермальные наслоения, эрозии, трещины, втяжение или отклонение соска. Каждый сосок легко сжимают пальцами, следя за выделениями, если они есть, и их окраской.

Обследование лежа. Женщина пальпирует молочную железу круговыми, вертикальными, горизонтальными и радианными (круговыми) движениями. Обращают внимание на уплотнение в толще железы, наличие опухолевидного образования, болезненность; все это необходимо сравнить с противоположной железой.



Рак груди / Инфографика 24 Канала

Обследование при приеме ванны (душа): намыленной рукой проводят несколько раз от надключичного участка вниз к соску. Ощущения сравнивают с противоположной железой. Далее, поддерживая снизу молочную железу одной рукой, другой рукой ее пальпируют скользящими движениями. И в завершение обследуют кончиками четырех пальцев подмышечный участок (наличие увеличенных лимфатических узлов) при приподнятой и опущенной руке.

Обследование в положении лежа на спине. Под лопатку с обследуемой стороны подложите валик таким образом, чтобы грудная клетка была немного приподнята. Пальпируйте каждую молочную железу противоположной рукой. Следует избегать грубого прощупывания и захвата большого участка ткани молочной железы, поскольку это может создать впечатление уплотнения, которого на самом деле нет.

Обследование проводится в трех положениях:

рука с обследуемой стороны направлена вдоль туловища;

рука направлена вверх за голову;

рука направлена в сторону.

Пальцами второй руки молочные железы пальпируют следующим образом:

вы можете выбрать круговые движения

движения линейные вверх и вниз

клиновидные движения

Ирина Любота "Всегда пальпируйте молочные железы в одной и той же последовательности. Это позволит не пропустить ни одного участка, а также запомнить, какие обычно на ощупь молочные железы".

Отдельно обследуется сосок. Его сжимают между пальцами, начиная с края ареолы, чтобы убедиться, что у соска не появляются выделения.

Когда нужно обратиться к врачу

Тревожные признаки, на которые следует обратить внимание при самообследовании:

появление уплотнений в молочной железе;

одна из молочных желез неестественно увеличилась;

одна из молочных желез опустилась;

участок кожи молочной железы сморщился и похож на лимонную корку;

втяжение соска внутрь или появление изменений кожи соска (появились язвы, загрубелость, отек, покраснение);

наличие желтоватых или кровянистых выделений из соска;

отек верхней конечности;

увеличились лимфатические узлы (под мышками или над ключицами).

При обнаружении каких-либо изменений в молочных железах необходимо обратиться к врачу-маммологу и обсудить с ним выявленные изменения. При необходимости обсудить дальнейший план обследования и лечения. Также следует помнить, что самообследование не заменяет клиническое обследование у врача и инструментальное обследование.