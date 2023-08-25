Коли краще займатись спортом: зранку чи ввечері
25 серпня 2023, 16:15Читать новость на русском
Для більшості людей, вибір часу для занять спортом – є повністю індивідуальним вподобанням. Коли є час та сили тоді й буде фізична активність.
Розберемо всі плюси та мінуси занять спортом ввечері та зранку та розгляньмо, який із двох варіантів найбільш підходить саме вам. Про це 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.
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Ранкові тренування: за та проти
Переваги
- Додаткова енергія: фізична активність вранці може допомогти скоріше подолати сонливість, підвищити рівень енергії та підготувати організм до активного дня.
- Покращення настрою: ранкові тренування можуть сприяти виділенню ендорфіну – гормону радості, що позитивно впливає на настрій та загальне самопочуття.
- Пришвидшення метаболізму: вранці тіло може споживати більше калорій під час тренувань, що може бути корисним для тих, хто прагне знизити вагу.
- Кращий розпорядок дня: ранкові заняття можуть допомогти звільнити вечір для інших справ та покращити свій щоденний графік.
Недоліки
- Ризик травм: організм ще не повністю розігрітий вранці, тому існує певний ризик отримання травми під час фізичних навантажень.
- Потреба в кофеїні: деяким людям може знадобитися додатковий стимулюючий напій або продукт, щоб підготуватися до ранкового тренування.
- Недостатня регенерація: якщо тренування занадто інтенсивні, організм може відчувати брак часу для повноцінного відновлення перед робочим днем.
- Несумісність з розкладом: деякі люди можуть мати нерегулярний розклад або інші обмеження, які роблять ранкові тренування недоцільними.
Вечірні тренування: за та проти
Переваги
- Розігрітий організм: вечірні тренування відбуваються після активного дня, коли тіло вже розігріте, що може допомогти уникнути травм та забезпечити більшу гнучкість.
- Вищий рівень фізичної підготовленості: спорт ввечері може бути більш ефективними, оскільки в цей час організм може реагувати краще на фізичні навантаження.
- Релаксація після тренування: після вечірнього тренування можна насолодитися приємним душем або розтяжкою, що сприяє відновленню та релаксації.
Недоліки
- Можливість впливу на якість сну: інтенсивні тренування ввечері можуть підняти рівень адреналіну та стимулюючих гормонів, що ускладнює засинання.
- Ризик збільшення стресу: тренування ввечері можуть підсилювати рівень стресу після напруженого робочого дня.
- Важкість знаходження мотивації: після тривалого дня деяким людям може бути складно знайти мотивацію для фізичної активності.
Варто відзначити, що вибір часу для тренувань є індивідуальним і залежить від розкладу дня, фізичної форми, здоров'я та особистих вподобань.