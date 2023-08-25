Коли краще займатись спортом: зранку чи ввечері

Для більшості людей, вибір часу для занять спортом – є повністю індивідуальним вподобанням. Коли є час та сили тоді й буде фізична активність.

Розберемо всі плюси та мінуси занять спортом ввечері та зранку та розгляньмо, який із двох варіантів найбільш підходить саме вам. Про це 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Також на тему Суміші, маленькі груди та відсутність молока: 5 важливих запитань про грудне вигодовування