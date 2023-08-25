Когда лучше заниматься спортом: утром или вечером

25 августа 2023, 16:15
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Для большинства людей, выбор времени для занятий спортом – полностью индивидуальный вкус. Когда есть время и силы, тогда и будет физическая активность.

Разберем все плюсы и минусы занятий спортом вечером и утром и рассмотрим, какой из двух вариантов наиболее подходит именно вам. Об этом 24 Канала рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

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Утренние тренировки: за и против

Преимущества

  1. Дополнительная энергия: физическая активность утром может помочь поскорее преодолеть сонливость, повысить уровень энергии и подготовить организм к активному дню.
  2. Улучшение настроения: утренние тренировки могут способствовать выделению эндорфина – гормона радости, положительно влияющего на настроение и общее самочувствие.
  3. Ускорение метаболизма: утром тело может потреблять больше калорий во время тренировок, что может быть полезно для тех, кто стремится снизить вес.
  4. Лучший распорядок дня: утренние занятия могут помочь уволить вечер для других дел и улучшить свой ежедневный график.

Недостатки

  1. Риск травмы: организм еще не полностью разогрет утром, поэтому существует определенный риск получения травмы во время физических нагрузок.
  2. Необходимость кофеина: некоторым людям может понадобиться дополнительный стимулирующий напиток или продукт, чтобы подготовиться к утренней тренировке.
  3. Недостаточная регенерация: если тренировки слишком интенсивны, организм может ощущать нехватку времени для полноценного восстановления перед рабочим днем.
  4. Несовместимость с расписанием: некоторые люди могут иметь нерегулярное расписание или другие ограничения, делающие утренние тренировки нецелесообразными.

Вечерние тренировки: за и против

Преимущества

  1. Разогретый организм: вечерние тренировки проходят после активного дня, когда тело уже разогрето, что может помочь избежать травм и обеспечить большую гибкость.
  2. Высший уровень физической подготовленности: спорт вечером может быть более эффективным, поскольку в это время организм может реагировать лучше на физические нагрузки.
  3. Релаксация после тренировки После вечерней тренировки можно насладиться приятным душем или растяжкой, что способствует восстановлению и релаксации.

Недостатки

  1. Возможность влияния на качество сна: интенсивные тренировки вечером могут поднять уровень адреналина и стимулирующих гормонов, что затрудняет засыпание.
  2. Риск увеличения стресса: тренировки вечером могут усиливать уровень стресса после напряженного рабочего дня.
  3. Трудность нахождения мотивации: после продолжительного дня некоторым людям может быть сложно найти мотивацию для физической активности.

Стоит отметить, что выбор времени для тренировок индивидуален и зависит от расписания дня, физической формы, здоровья и личных предпочтений.

Автор: Олександр Бевза