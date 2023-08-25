Когда лучше заниматься спортом: утром или вечером

Для большинства людей, выбор времени для занятий спортом – полностью индивидуальный вкус. Когда есть время и силы, тогда и будет физическая активность.

Разберем все плюсы и минусы занятий спортом вечером и утром и рассмотрим, какой из двух вариантов наиболее подходит именно вам. Об этом 24 Канала рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

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