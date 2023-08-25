Когда лучше заниматься спортом: утром или вечером
25 августа 2023, 16:15Читати новину українською
Для большинства людей, выбор времени для занятий спортом – полностью индивидуальный вкус. Когда есть время и силы, тогда и будет физическая активность.
Разберем все плюсы и минусы занятий спортом вечером и утром и рассмотрим, какой из двух вариантов наиболее подходит именно вам. Об этом 24 Канала рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.
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Утренние тренировки: за и против
Преимущества
- Дополнительная энергия: физическая активность утром может помочь поскорее преодолеть сонливость, повысить уровень энергии и подготовить организм к активному дню.
- Улучшение настроения: утренние тренировки могут способствовать выделению эндорфина – гормона радости, положительно влияющего на настроение и общее самочувствие.
- Ускорение метаболизма: утром тело может потреблять больше калорий во время тренировок, что может быть полезно для тех, кто стремится снизить вес.
- Лучший распорядок дня: утренние занятия могут помочь уволить вечер для других дел и улучшить свой ежедневный график.
Недостатки
- Риск травмы: организм еще не полностью разогрет утром, поэтому существует определенный риск получения травмы во время физических нагрузок.
- Необходимость кофеина: некоторым людям может понадобиться дополнительный стимулирующий напиток или продукт, чтобы подготовиться к утренней тренировке.
- Недостаточная регенерация: если тренировки слишком интенсивны, организм может ощущать нехватку времени для полноценного восстановления перед рабочим днем.
- Несовместимость с расписанием: некоторые люди могут иметь нерегулярное расписание или другие ограничения, делающие утренние тренировки нецелесообразными.
Вечерние тренировки: за и против
Преимущества
- Разогретый организм: вечерние тренировки проходят после активного дня, когда тело уже разогрето, что может помочь избежать травм и обеспечить большую гибкость.
- Высший уровень физической подготовленности: спорт вечером может быть более эффективным, поскольку в это время организм может реагировать лучше на физические нагрузки.
- Релаксация после тренировки После вечерней тренировки можно насладиться приятным душем или растяжкой, что способствует восстановлению и релаксации.
Недостатки
- Возможность влияния на качество сна: интенсивные тренировки вечером могут поднять уровень адреналина и стимулирующих гормонов, что затрудняет засыпание.
- Риск увеличения стресса: тренировки вечером могут усиливать уровень стресса после напряженного рабочего дня.
- Трудность нахождения мотивации: после продолжительного дня некоторым людям может быть сложно найти мотивацию для физической активности.
Стоит отметить, что выбор времени для тренировок индивидуален и зависит от расписания дня, физической формы, здоровья и личных предпочтений.