Провокація на Запорізькій АЕС: в ЦГЗ нагадали, як діяти у разі радіаційних аварій

13 серпня 2024, 15:08
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Автор: Олександр Бевза

Джерело:

Центр громадського здоров'я України

На тлі загострення ситуації на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військами, Україна активізувала моніторинг радіаційної безпеки. Від 14:20 11 серпня, коли розпочалася російська провокація, всі радіаційні показники залишаються в межах норми.

З моменту інциденту, можливість витоку радіації зберігається на низькому рівні, проте контроль окупантів над атомною станцією вносить значні ризики.

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернуло увагу на необхідність негайного реагування. Відновлення українського контролю над ЗАЕС має критичне значення для забезпечення радіаційної безпеки регіону.

Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію

  1. Залишатися в приміщенні або негайно в нього зайти.
  2. Заблокувати вікна та двері.
  3. Взяти всередину домашніх тварин;
  4. Зробити запас води та їжі на кілька днів.
  5. Одягнути захисні маски та одяг.
  6. Стежити за офіційними повідомленнями від влади та ДСНС.

У разі необхідності виходу з укриття:

  1. Використовуйте захисний одяг, респіратор.
  2. Не роздягайтесь на вулиці і уникайте контакту з землею.
  3. При поверненні додому негайно зніміть забруднений одяг і візьміть душ.
  4. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі.
  5. Не тріть і не дряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.
  6. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла.
  7. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
  8. Надягніть чистий одяг.

Як забезпечити безпечне споживання їжі та води?

  • Вживайте тільки перевірену воду. Поки не буде офіційних повідомлень про безпеку водопровідної води, використовуйте воду з пляшок, адже вона захищена від радіоактивного забруднення.
  • Не кип'ятіть водопровідну воду для видалення радіоактивних речовин. Зберігайте запас питної води в герметичному посуді. 
  • Використовуйте воду з альтернативних джерел для миття. Вода з бака унітаза або водонагрівача, а також з підземних джерел, як-от свердловини або колодязі, підходить для технічного використання.
  • Водопровідна вода – тільки для санітарних потреб. Якщо водопровідна вода забруднена, використовуйте її для гігієнічних потреб, адже будь-які радіоактивні частинки розбавляться до безпечного рівня.
  • Їжа з герметичних упаковок безпечна. Консерви та продукти в герметичних пакетах, які зберігались у холодильнику або морозильнику до радіаційного випадку, можна вживати без побоювань.
  • Дотримуйтесь чистоти при приготуванні їжі. Перед відкриттям їжі та використанням кухонного приладдя протріть їх вологим рушником або тканиною. Використаний матеріал потім слід упакувати у герметичний контейнер і зберігати окремо від житлових приміщень і тварин.