Провокація на Запорізькій АЕС: в ЦГЗ нагадали, як діяти у разі радіаційних аварій
Джерело:Центр громадського здоров'я України
На тлі загострення ситуації на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військами, Україна активізувала моніторинг радіаційної безпеки. Від 14:20 11 серпня, коли розпочалася російська провокація, всі радіаційні показники залишаються в межах норми.
З моменту інциденту, можливість витоку радіації зберігається на низькому рівні, проте контроль окупантів над атомною станцією вносить значні ризики.
Також на тему В Україні змінили план вакцинації проти коронавірусу: коли та кому потрібно робити щеплення
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернуло увагу на необхідність негайного реагування. Відновлення українського контролю над ЗАЕС має критичне значення для забезпечення радіаційної безпеки регіону.
Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію
- Залишатися в приміщенні або негайно в нього зайти.
- Заблокувати вікна та двері.
- Взяти всередину домашніх тварин;
- Зробити запас води та їжі на кілька днів.
- Одягнути захисні маски та одяг.
- Стежити за офіційними повідомленнями від влади та ДСНС.
У разі необхідності виходу з укриття:
- Використовуйте захисний одяг, респіратор.
- Не роздягайтесь на вулиці і уникайте контакту з землею.
- При поверненні додому негайно зніміть забруднений одяг і візьміть душ.
- Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі.
- Не тріть і не дряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.
- Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла.
- Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
- Надягніть чистий одяг.
Як забезпечити безпечне споживання їжі та води?
- Вживайте тільки перевірену воду. Поки не буде офіційних повідомлень про безпеку водопровідної води, використовуйте воду з пляшок, адже вона захищена від радіоактивного забруднення.
- Не кип'ятіть водопровідну воду для видалення радіоактивних речовин. Зберігайте запас питної води в герметичному посуді.
- Використовуйте воду з альтернативних джерел для миття. Вода з бака унітаза або водонагрівача, а також з підземних джерел, як-от свердловини або колодязі, підходить для технічного використання.
- Водопровідна вода – тільки для санітарних потреб. Якщо водопровідна вода забруднена, використовуйте її для гігієнічних потреб, адже будь-які радіоактивні частинки розбавляться до безпечного рівня.
- Їжа з герметичних упаковок безпечна. Консерви та продукти в герметичних пакетах, які зберігались у холодильнику або морозильнику до радіаційного випадку, можна вживати без побоювань.
- Дотримуйтесь чистоти при приготуванні їжі. Перед відкриттям їжі та використанням кухонного приладдя протріть їх вологим рушником або тканиною. Використаний матеріал потім слід упакувати у герметичний контейнер і зберігати окремо від житлових приміщень і тварин.