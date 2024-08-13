Провокация на Запорожской АЭС: в ЦОЗ напомнили, как действовать в случае радиационных аварий

На фоне обострения ситуации на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими войсками, Украина активизировала мониторинг радиационной безопасности. С 14:20 11 августа, когда началась российская провокация, все радиационные показатели остаются в пределах нормы.

С момента инцидента, возможность утечки радиации сохраняется на низком уровне, однако контроль оккупантов над атомной станцией вносит значительные риски.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратило внимание на необходимость немедленного реагирования. Восстановление украинского контроля над ЗАЭС имеет критическое значение для обеспечения радиационной безопасности региона.

Как действовать при оповещении о радиационной аварии

Оставаться в помещении или немедленно в него зайти. Заблокировать окна и двери. Взять внутрь домашних животных; Сделать запас воды и еды на несколько дней. Надеть защитные маски и одежду. Следить за официальными сообщениями от властей и ГСЧС.

В случае необходимости выхода из укрытия:

Используйте защитную одежду, респиратор. Не раздевайтесь на улице и избегайте контакта с землей. При возвращении домой немедленно снимите загрязненную одежду и примите душ. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не трите и не царапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны. Если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части вашего тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на ваши руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши. Наденьте чистую одежду.

Как обеспечить безопасное потребление пищи и воды?