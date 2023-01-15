Що таке психосоматика та чому вона виникає

Психосоматичний розлад – це стан, у якому психологічний стрес призводить до появи фізичних симптомів. Він може торкнутися практично будь-якої частини тіла.

Які органи може вражати психосоматика

Найчастіше психосоматика вражає шлунково-кишковий тракт і дихальну систему, а зі станів, які виникають, виділяються підвищений тиск і мігрені. Люди з психосоматичними розладами схильні надмірно перейматися про свої симптоми.

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Вони можуть часто відвідувати різних лікарів у пошуках причини стану та відчувати ще більший стрес та розчарування, коли конкретного діагнозу фахівці поставити не можуть. Психосоматичні розлади спостерігаються у 5 – 7% людей у ​​всьому світі. З невідомих поки що причин, вони у 10 разів частіше трапляються у жінок.

Чому виникає психосоматика

Точна причина розвитку психосоматичних станів невідома. Більшість вчених вважають, що психосоматика виникає на тлі хронічного стресу. Механізм поки що до кінця не вивчений. На думку вчених, вся справа в гормонах стресу, що постійно виділяються в кров, – адреналіні і кортизолі.

Адреналін підвищує тиск і збільшує частоту серцевих скорочень, а кортизол прискорює метаболізм глюкози та спрямовує її в мозок. До того ж кортизол пригнічує непотрібні в момент стресу системи, наприклад імунітет. Тому люди при хронічному стресі частіше хворіють та відчувають слабкість.

Звичайний стрес, наприклад перед співбесідою чи складання іспитів, вводить організм у нервозний стан, але ненадовго. Органи не встигають зазнати руйнівної дії гормонів стресу. А от якщо стресувати на постійній основі, то організм не встигатиме "видихнути", і внутрішня напруга може перерости у реальні фізичні симптоми.

У когось може раптово виникнути висипання на руках і ногах, а хтось прокинеться з гострим болем у шлунку. Похід до лікарів результатів не дасть – за дослідженнями все буде гаразд. І мало хто замислиться про важливість візиту до психотерапевта.

Багато людей звикають до хронічного стресу, і він стає непомітним, але продовжує повільно руйнувати організм. Поступово це може призвести до деяких хвороб: виразкової хвороби, еректильної дисфункції, гіпертонії.