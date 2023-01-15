Что такое психосоматика и почему она возникает

Психосоматическое расстройство – это состояние, при котором психологический стресс приводит к появлению физических симптомов. Он может коснуться практически любой части тела.

Какие органы может поражать психосоматика

Чаще психосоматика поражает желудочно-кишечный тракт и дыхательную систему, а из возникающих состояний выделяются повышенное давление и мигрени. Люди с психосоматическими расстройствами склонны чрезмерно беспокоиться о своих симптомах.

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Они могут часто посещать разных врачей в поисках причины состояния и испытывать еще больший стресс и разочарование, когда конкретного диагноза специалисты задать не могут. Психосоматические расстройства наблюдаются у 5-7% людей во всем мире. По неизвестным пока причинам, они в 10 раз чаще встречаются у женщин.

Почему возникает психосоматика

Точная причина развития психосоматических состояний неизвестна. Большинство ученых полагают, что психосоматика возникает на фоне хронического стресса. Механизм пока до конца не изучен. По мнению ученых, все дело в постоянно выделяющихся в кровь гормонах стресса – адреналине и кортизоле.

Адреналин увеличивает давление и повышает частоту сердечных сокращений, а кортизол ускоряет метаболизм глюкозы и направляет ее в мозг. К тому же кортизол ингибирует ненужные в момент стресса системы, например иммунитет. Поэтому люди при хроническом стрессе чаще болеют и чувствуют слабость.

Обычный стресс, например перед собеседованием или сдачей экзаменов, вводит организм в нервозное состояние, но ненадолго. Органы не успевают испытать разрушающее действие гормонов стресса. А вот если стрессировать на постоянной основе, то организм не будет успевать "выдохнуть", и внутреннее напряжение может перерасти в реальные физические симптомы.

У кого-то может внезапно возникнуть сыпь на руках и ногах, а кто-то проснется с острой болью в желудке. Поход к врачам результатов не даст – по исследованиям все будет хорошо. И мало кто задумается о важности визита к психотерапевту.

Многие люди привыкают к хроническому стрессу, и он становится незаметным, но продолжает медленно разрушать организм. Постепенно это может привести к некоторым болезням: язвенной болезни, эректильной дисфункции, гипертонии.