Психоделіки показали ефективність у лікуванні ПТСР та депресії у ветеранів війни

Психоделіки здатні покращити стан людей із депресією та при симптомах посттравматичного стресового розладу, які, зокрема, розвиваються у ветеранів війни.

Результати дослідження представила команда вчених зі Стенфордського університету. Зокрема, науковець Нолан Вільямс зосередився на вивченні дії препаратів на ветеранах збройних сил США, які мали черепно-мозкові травми. Усього в дослідженні взяли участь 30 ветеранів.

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Усі чоловіки провели у лікувальному центрі 5 днів, упродовж яких їм давали дозу психоделічної речовини, яку виготовляють на основі рослини ібога. При цьому учасники могли відвідувати заняття з йоги, масажу та медитацій.

До та після отримання препарату з ветеранами спілкувалися психотерапевти, аби визначити та зафіксувати показники їх самопочуття за шкалою оцінки інвалідності ВООЗ.

Якими були результати експерименту

На початку дослідження учасники в середньому набирали по 30 балів – це легка та помірна інвалідизація.

Через 4 – 5 днів після перебування у медцентрі цей показник впав нижче 20 балів, а через місяць – узагалі до 5.

! Після прийому психоделічних препаратів, впродовж місяця у, тривожності, чи ПТСР.

Також, за словами дослідників, у ветеранів покращилися когнітивні функції, зокрема реакція та пам’ять.

Наші результати є першими доказами того, що психоделічні препарати мають нейрореабілітаційні ефекти,

– зазначив дослідник Нолан Вільямс.

Інші думки щодо цього

Альберт Гарсія-Ромеу з університету Джона Гопкінса закликав не робити поспішних висновків щодо дієвості препаратів. За його словами, проблема полягає в тому, що й контроль за групою учасників був відсутні.

Тобто, покращити стан ветеранів могли і розмови з терапевтом, відвідування оздоровчих заходів або і сама подорож.