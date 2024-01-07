Психоделики показали эффективность в лечении ПТСР и депрессии у ветеранов войны

Психоделики способны улучшить состояние людей с депрессией и при симптомах посттравматического стрессового расстройства, которые, в частности, развиваются у ветеранов войны.

Результаты исследования представила команда ученых из Стэнфордского университета. В частности, ученый Нолан Уильямс сосредоточился на изучении действия препаратов на ветеранах вооруженных сил США, которые имели черепно-мозговые травмы. Всего в исследовании приняли участие 30 ветеранов.

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Все мужчины провели в лечебном центре 5 дней, в течение которых им давали дозу психоделического вещества, производимого на основе растения ибога. При этом участники могли посещать занятия по йоге, массажу и медитациям.

До и после получения препарата с ветеранами общались психотерапевты, чтобы определить и зафиксировать показатели самочувствия по шкале оценки инвалидности ВОЗ.

Какими были результаты эксперимента

В начале исследования участники в среднем набирали по 30 баллов – это легкая и умеренная инвалидизация.

Через 4 – 5 дней после пребывания в медцентре этот показатель упал ниже 20 баллов, а через месяц – до 5.

! После приема психоделических препаратов, в течение месяца, тревожности, или ПТСР

Также, по словам исследователей, у ветеранов улучшились когнитивные функции, в частности, реакция и память.

Наши результаты являются первыми доказательствами того, что психоделические препараты обладают нейрореабилитационными эффектами.

– отметил исследователь Нолан Уильямс.

Другие мнения на этот счет

Альберт Гарсия-Ромеу из университета Джона Гопкинса призвал не делать поспешных выводов о действенности препаратов. По его словам, проблема состоит в том, что и контроль за группой участников отсутствовал.

То есть улучшить состояние ветеранов могли и разговоры с терапевтом, посещение оздоровительных мероприятий или и само путешествие.