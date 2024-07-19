Лише дві інʼєкції на рік: створили ліки, які на 100% захищають від ВІЛ

Науковці створили препарат, який захищає від ВІЛ на 100%. Розробила цей засіб американська компанія Gilead Sciences. Клінічні випробування показали, що, якщо приймати ці ліки, ризик заразитися ВІЛ знижується до нуля.

Нові ліки для профілактики ВІЛ

У групі піддослідних, де давали цей засіб, не було жодного випадку зараження. Принцип дії речовини такий, що вона зупиняє поширення вірусів в організмі. У компанії вже назвали Lenacapavir новим та важливим інструментом для профілактики ВІЛ.

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Для повного захисту достатньо вводити препарат всього двічі на рік у вигляді ін'єкцій, але ціна зараз досить висока: така пара уколів обійдеться більш ніж 40 тисяч доларів.

У соцмережах після доповіді вчених запустили кампанію, щоб зробити вартість препарату дешевшою, тим самим зробити його доступним для жителів країн з низьким рівнем доходу, де катастрофічна ситуація з ВІЛ. Колективний лист компанії-виробнику з цього приводу вже підписали багато знаменитостей, зокрема Шарон Стоун, Стівен Фрай та інші.

Переваги над іншими препаратами проти ВІЛ

У світі існують інші препарати для профілактики вірусу, наприклад, Truvada і Descovy. У них теж висока ефективність – 99%, але, як показали випробування, Lenacapavir все ж. таки ефективніший. До того ж на відміну від нової розробки, вже відомі препарати для профілактики ВІЛ треба приймати щодня у вигляді таблеток, а не двічі на рік у вигляді уколу.

У зв'язку з цим виникають проблеми: деякі люди забувають прийняти ліки або взагалі соромляться свого захворювання, що теж не сприяє регулярному прийому таблеток.

Поки що новий препарат випробували на цисгендерних жінках та дівчатках-підлітках, але незабаром, вже до кінця цього року та наступного року, вчені проведуть додаткові випробування за участю гендерно-неоднозначних чоловіків, а також трансгендерних чоловіків та жінок та небінарних людей.

Якщо випробування будуть вдалими і препарат буде визнаний безпечним для застосування, то вчені сподіваються зробити Lenacapavir доступним для більшої кількості людей в будь-яких країнах.