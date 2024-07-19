Всего две инъекции в год: создали лекарство, которое на 100% защищает от ВИЧ

Ученые создали препарат, который защищает от ВИЧ на 100%. Разработала это средство американская компания Gilead Sciences. Клинические испытания показали, что, если принимать это лекарство, риск заразиться ВИЧ снижается до нуля.

Новое лекарство для профилактики ВИЧ

В группе подопытных, где давали это средство, не было ни одного случая заражения. Принцип действия вещества такой, что оно останавливает распространение вирусов в организме. В компании уже назвали Lenacapavir новым и важным инструментом для профилактики ВИЧ.

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Для полной защиты достаточно вводить препарат всего дважды в год в виде инъекций, но цена сейчас достаточно высока: такая пара уколов обойдется более чем в 40 тысяч долларов.

В соцсетях после доклада ученых запустили кампанию, чтобы сделать стоимость препарата дешевле, тем самым сделать его доступным для жителей стран с низким уровнем дохода, где катастрофическая ситуация с ВИЧ. Коллективное письмо компании-производителю по этому поводу уже подписали многие знаменитости, в частности Шарон Стоун, Стивен Фрай и другие.

Преимущества над другими препаратами против ВИЧ

В мире существуют другие препараты для профилактики вируса, например, Truvada и Descovy. У них тоже высокая эффективность – 99%, но, как показали испытания, Lenacapavir все же более эффективен. К тому же в отличие от новой разработки, уже известные препараты для профилактики ВИЧ надо принимать ежедневно в виде таблеток, а не дважды в год в виде укола.

В связи с этим возникают проблемы: некоторые люди забывают принять лекарство или вообще стесняются своего заболевания, что тоже не способствует регулярному приему таблеток.

Пока новый препарат испытали на цисгендерных женщинах и девочках-подростках, но вскоре, уже до конца этого года и в следующем году, ученые проведут дополнительные испытания с участием гендерно-неоднозначных мужчин, а также трансгендерных мужчин и женщин и небинарных людей.

Если испытания будут удачными и препарат будет признан безопасным для применения, то ученые надеются сделать Lenacapavir доступным для большего количества людей в любых странах.