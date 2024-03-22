Людині вперше успішно пересадили нирку від свині

У Сполучених Штатах лікарям вперше вдалося успішно провести трансплантацію генетично модифікованої свинячої нирки живій людині. Це може стати проривом у розвитку трансплантології .

Попередні спроби пересадки органів від свиней

Раніше вже було п'ять спроб пересадити органи тварин людям. Перші дві нирки генетично модифікованої свині пересадили померлим пацієнтам у вересні та листопаді 2021 року, а експеримент тривав 54 години та пройшов успішно.

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У 2022 році були дві спроби пересадити свиняче серце людині, але обидва пацієнти померли протягом декількох тижнів після операції. Найкращі результати досягнули у 2023 році, коли нирка свині витримувала функціонування в тілі померлого чоловіка протягом двох місяців. Перед операцією фахівці "відключили" ген у свинячій нирці, який міг спровокувати відторгнення органу.

Нова пересадка нирки

У Массачусетському Госпіталі успішно виконано першу операцію з пересадки генномодифікованої нирки свині живому пацієнту з термінальною стадією ниркового захворювання. З 2018 року 62-річний Річард Слейман жив із трансплантованою йому ниркою від донора.

Однак у 2023 році вона почала давати збої. Тоді лікарі запропонували новий експериментальний метод – трансплантацію нирки свині. Пацієнт погодився, сподіваючись не лише допомогти собі, а сприяти порятунку тисяч людей, яким потрібна трансплантація органу.

Операція пройшла успішно

Хірург заявив, що розміри свинячої нирки виявилися аналогічними до людських. Після її "встановлення" в організм пацієнта вона "миттєво почервоніла" і почала функціонувати, виробляти сечу. За словами лікарів Массачусетського Госпіталю, Слейман почувається добре після операції та незабаром його випишуть.

У всьому світі багатьом пацієнтам потрібні донорські органи набагато більше, ніж доступно. У США, наприклад, щодня 17 людей помирають в очікуванні трансплантації. Найдефіцитнішим органом залишається нирка. Згідно з даними Мережі з координації придбання та трансплантації органів, у 2023 році було успішно пересаджено близько 27 тисяч нирок, тоді як майже 89 тисяч людей залишились у списку очікування.