Человеку впервые успешно пересадили почку от свиньи

В Соединенных Штатах врачам впервые удалось успешно провести трансплантацию генетически модифицированной свиной почки живому человеку. Это может стать прорывом в развитии трансплантологии.

Предыдущие попытки пересадки органов от свиней

Ранее уже было пять попыток пересадить органы животных людям. Первые две почки генетически модифицированной свиньи пересадили умершим пациентам в сентябре и ноябре 2021 года, а эксперимент длился 54 часа и прошел успешно.

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В 2022 году были две попытки пересадить свиное сердце человеку, но оба пациента умерли в течение нескольких недель после операции. Наилучшие результаты достигли в 2023 году, когда почка свиньи выдерживала функционирование в теле умершего мужчины в течение двух месяцев. Перед операцией специалисты "отключили" ген в свиной почке, который мог спровоцировать отторжение органа.

Новая пересадка почки

У Массачусетском Госпитале успешно выполнена первая операция по пересадке генномодифицированной почки свиньи живому пациенту с терминальной стадией почечного заболевания. С 2018 года 62-летний Ричард Слейман жил с трансплантированной ему почкой от донора.

Однако в 2023 году она начала давать сбои. Тогда врачи предложили новый экспериментальный метод – трансплантацию почки свиньи. Пациент согласился, надеясь не только помочь себе, а способствовать спасению тысяч людей, которым нужна трансплантация органа.

Операция прошла успешно

Хирург заявил, что размеры свиной почки оказались аналогичными с человеческим. После ее "установки" в организм пациента она "мгновенно покраснела" и начала функционировать, вырабатывать мочу. По словам врачей Массачусетского Госпиталя, Слейман чувствует себя хорошо после операции и вскоре его выпишут.

Во всем мире многим пациентам нужны донорские органы гораздо больше, чем доступно. В США, например, ежедневно 17 человек умирают в ожидании трансплантации. Самым дефицитным органом остается почка. Согласно данным Сети по координации приобретения и трансплантации органов, в 2023 году было успешно пересажено около 27 тысяч почек, тогда как почти 89 тысяч человек остались в списке ожидания.