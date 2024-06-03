Вперше вдалося повністю вилікувати діабет

Китайські науковці зробили значний прогрес у боротьбі з діабетом, досягнувши надзвичайних результатів за допомогою терапії стовбуровими клітинами, яка дозволила повністю вилікувати 59-річного чоловіка.

Цей випадок став першим в історії, коли така методика лікування дала успішні результати. Чоловік майже чверть століття жив з діабетом 2 типу.

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Унікальний випадок

Він переніс трансплантацію нирки кілька років тому і з часом втратив майже всі клітини підшлункової залози, відповідальні за виробництво інсуліну, що змушувало його регулярно робити ін'єкції інсуліну через високий ризик ураження серця та нервової системи.

Команда вчених створила клітини підшлункової залози зі стовбурових клітин, які мають унікальну властивість адаптуватися та перетворюватися в різні типи клітин залежно від оточення, в яке вони потрапляють. У 2021 році пацієнту була проведена трансплантація цих клітин і відтоді він припинив приймання медикаментів для контролю глюкози в крові.

Відновлення підшлункової залози

За словами дослідників, потреба в інсуліні знижувалася поступово до повного скасовування на 11 тижні, а дозування протидіабетичних медикаментів було зменшено на 44 тижні та скасували зовсім до 48-го тижня. Подальші перевірки показали, що функція підшлункової залози у чоловіка повністю відновилася.

Раніше жодній людині не вдавалося повністю вилікуватися від діабету, вважається, що це хронічне захворювання. Це досягнення стало можливим завдяки зусиллям команди лікарів і дослідників із Шанхайської лікарні Чанчжен та Центру передових наукових досліджень у галузі молекулярної біології при Китайській академії наук.

Такий результат надає надію, що діабет можна вилікувати без змін у способі життя. Однак науковці зазначають, що для підтвердження ефективності цієї методики потрібно провести додаткові дослідження.