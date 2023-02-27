Відмова від сніданку шкодить імунітету

Американські дослідники попереджають: хронічний пропуск сніданків шкодить імунній системі і може підвищити ризик розвитку раку та серцевих захворювань.

Наш раціон сильно впливає на фізіологічний стан організму: і переїдання, і обмеження їжі можуть принести як користь, так і шкоду. Щоб зрозуміти, як пропущений прийом їжі впливає стан нашої імунної системи, дослідники з Медичної школи Ікана на горі Сінай провели експеримент на двох групах мишей.

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Нове дослідження харчування

Першій групі мишей відразу після пробудження давали ситий сніданок, тоді як іншим давали тільки воду. Вчені зібрали зразки крові тварин відразу після пробудження, а також через чотири та вісім годин.

Вивчивши склад крові мишей в обох групах, дослідники виявили у "голодних" тварин різке зниження числа моноцитів – білих кров'яних клітин, які грають важливу роль у боротьбі зі злоякісними пухлинами, патогенами та запальними реакціями. Вже через чотири години після пропущеного ранкового прийому їжі 90% моноцитів зникли з кровотоку мишей, а за вісім годин їх майже не залишилося.

Відмова від сніданку негативно впливає на імунітет

Виявилося, що голод викликав стресову реакцію мозку, а вона, своєю чергою, змусила моноцити переміститися в кістковий мозок, де вони перейшли в неактивний стан. Одночасно з цим утворення нових клітин сповільнилося.

Через 24 години, коли мишам знову надали доступ до корму, моноцити почали повертатися в кровотік, але різке збільшення їх кількості пішло організму лише на шкоду: у гризунів спостерігалися ознаки серйозного запалення, що послабило їхню стійкість до інфекційних хвороб та підвищило ризик проблем із серцем.

Таким чином, підкреслюють дослідники, хоча голодування може мати корисні наслідки, варто враховувати всі можливі ризики і підготуватися до негативної реакції організму не тільки на період обмеження їжі, але і після нього.