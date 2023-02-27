Отказ от завтрака вредит иммунитету

Американские исследователи предупреждают: хронический пропуск завтраков вредит иммунной системе и может повысить риск развития рака и сердечных заболеваний.

Наш рацион оказывает сильное влияние на физиологическое состояние организма: и переедание, и ограничение пищи могут принести как пользу, так и вред. Чтобы понять, как пропущенный прием пищи влияет состояние нашей иммунной системы, исследователи из Медицинская школа Икана на горе Синай провели эксперимент на двух группах мышей.

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Новое исследование питания

Первой группе мышей сразу после пробуждения давали сытый завтрак, в то время как другим давали только воду. Ученые собрали образцы крови животных сразу после пробуждения, а также через четыре и восемь часов.

Изучив состав крови мышей в обеих группах, исследователи обнаружили у "голодных" животных резкое снижение числа моноцитов – белых кровяных клеток, играющих важную роль в борьбе со злокачественными опухолями, патогенами и воспалительными реакциями. Уже через четыре часа после пропущенного утреннего еды 90% моноцитов исчезли из кровотока мышей, а за восемь часов их почти не осталось.

Отказ от завтрака оказывает негативное влияние на иммунитет.

Оказалось, что голод вызвал стрессовую реакцию мозга, а она в свою очередь заставила моноциты переместиться в костный мозг, где они перешли в неактивное состояние. Одновременно с этим образование новых клеток замедлилось.

Через 24 часа, когда мышам снова предоставили доступ к корму, моноциты начали возвращаться в кровоток, но резкое увеличение их количества пошло организму только во вред: у грызунов наблюдались признаки серьезного воспаления, что ослабило их устойчивость к инфекционным болезням и повысило риск проблем с сердцем.

Таким образом, подчеркивают исследователи, хотя голодание может иметь полезные последствия, следует учитывать все возможные риски и подготовиться к отрицательной реакции организма не только на период ограничения пищи, но и после него.