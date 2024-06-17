Що таке ротавірусна інфекція та як її уникнути

Щоб не заразитися ротавірусною інфекцією, потрібно ретельно та часто мити руки. Особливо після туалету чи зміни підгузка дитині. Але навіть це не дає гарантій. Найкращий спосіб профілактики для немовлят – вакцинація проти ротавірусу.

Як передається ротавірус

Ротавірусною інфекцією можна заразитися, коли частки вірусу потрапляють у рот. Хворі люди виділяють вірус разом із фекаліями. І якщо людина погано миє руки після туалету, вірус з рук потрапляє на навколишні поверхні і може заразити інших людей.

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Як можна заразитися ротавірусом:

засунути до рота немиті руки після туалету;

доторкнутися до забруднених предметів чи поверхонь, а потім покласти пальці до рота;

з'їсти заражену їжу, яку готувала людина із ротавірусною інфекцією.

Зазвичай людина найбільш заразна у період появи симптомів і ще 3 дні після одужання. Але вона також може заразити інших перед тим, як у неї з'являться симптоми ротавірусу.

Симптоми ротавірусної інфекції

Ротавірусна інфекція зазвичай починається протягом двох днів після контакту з вірусом. Ранніми симптомами є лихоманка і блювання, за якими слідує рідка діарея, що триває від трьох до семи днів. Інфекція може викликати біль у животі.

У здорових дорослих ротавірусна інфекція зазвичай викликає легкі симптоми, але у літніх людей з ослабленою імунною системою хвороба може протікати важко.

Що робити для профілактики ротавірусної інфекції

Ретельно мити руки. Ротавірус може зберігатися на руках кілька годин, а на сухих твердих поверхнях кілька днів. Потрібно приділяти особливу увагу миття рук при зміні підгузків або прибирання туалету.

Зробити так, щоб діти або літні родичі не контактували з хворими на ротавірус, навіть якщо у них є лише легкі симптоми хвороби.

Якщо ви захворіли, потрібно залишатися вдома, не ходити до школи або на роботу, де є ризик заразити інших людей.

Ротавірус легко поширюється серед дітей, тому, якщо в регіоні часто бувають спалахи захворювання, лікарі рекомендують проводити вакцинацію проти ротавірусної інфекції.