Что такое ротавирусная инфекция и как ее избежать

Чтобы не заразиться ротавирусной инфекцией, нужно тщательно и часто мыть руки. Особенно после туалета или смены подгузника ребенку. Но даже это не дает гарантий. Лучший способ профилактики для младенцев – вакцинация против ротавируса.

Как передается ротавирус

Ротавирусной инфекцией можно заразиться, когда частицы вируса попадают в рот. Больные люди выделяют вирус вместе с фекалиями. И если человек плохо моет руки после туалета, вирус с рук попадает на окружающие поверхности и может заразить других людей.

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Как можно заразиться ротавирусом:

засунуть в рот немытые руки после туалета;

прикоснуться к загрязненным предметам или поверхностям, а затем положить пальцы в рот;

съесть зараженную пищу, которую готовил человек с ротавирусной инфекцией.

Обычно человек наиболее заразен в период появления симптомов и еще 3 дня после выздоровления. Но он также может заразить других перед тем, как у него появятся симптомы ротавируса.

Симптомы ротавирусной инфекции

Ротавирусная инфекция обычно начинается в течение двух дней после контакта с вирусом. Ранними симптомами являются лихорадка и рвота, за которыми следует жидкая диарея, длящаяся от трех до семи дней. Инфекция может вызывать боль в животе.

У здоровых взрослых ротавирусная инфекция обычно вызывает легкие симптомы, но у пожилых людей с ослабленной иммунной системой болезнь может протекать тяжело.

Что делать для профилактики ротавирусной инфекции

Тщательно мыть руки. Ротавирус может сохраняться на руках несколько часов, а на сухих твердых поверхностях несколько дней. Нужно уделять особое внимание мытью рук при смене подгузников или уборке туалета.

Сделать так, чтобы дети или пожилые родственники не контактировали с больными ротавирусом, даже если у них есть лишь легкие симптомы болезни.

Если вы заболели, нужно оставаться дома, не ходить в школу или на работу, где есть риск заразить других людей.

Ротавирус легко распространяется среди детей, поэтому, если в регионе часто бывают вспышки заболевания, врачи рекомендуют проводить вакцинацию против ротавирусной инфекции.