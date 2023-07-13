Назвали професії, які частіше викликають рак у жінок

Багато професій пов'язані з підвищеним ризиком різних хвороб. Нове дослідження показало, що перукарки, косметологині, бухгалтерки та деякі інші мають підвищений ризик розвитку раку яєчника.

Онкологічні захворювання виникають через "поломки" в геномі та несприятливі фактори середовища. Серед таких чинників виділяють екологічну ситуацію, умови на місці проживання та, звісно, ​​професійні "небезпеки".

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Нове дослідження раку

Ні для кого не секрет, що деякі люди серйозно ризикують захворіти через свою роботу – скажімо, працівники АЕС, чи стюардеси (через іонізуюче випромінювання), чи співробітники шкідливих виробництв, які контактують із небезпечними хімічними сполуками. Тепер науковці сфокусувалися на одному з видів онкології – раку яєчника, тобто частини жіночої статевої системи, в якій дозрівають яйцеклітини. Вчені розглянули дані, зібрані в Канаді в рамках програми "Запобігання раку яєчника в Квебеку".

Серед багатьох піддослідних для дослідження відібрали 491 жінку, кожна з яких відповідала всім необхідним критеріям. Для них знайшли 897 жінок в групи контролю, тобто, які не страждали від раку яєчника. Спосіб життя кожної учасниці вчені детально описали: врахували належність до соціальних та демографічних груп, історію хвороби, ліки, які приймаються, інформацію про вагітності та пологи, вагу, зріст і професійну діяльність.

Які жінки мають підвищений ризик раку яєчників

Виявилося, жінки з вищим рівнем освіти рідше страждають на рак яєчника. Те саме можна сказати про більш тривалі курси оральних контрацептивів або меншу кількість дітей (включаючи їх відсутність).

Аналіз дозволив виділити деякі професії, пов'язані зі підвищеним ризиком розвитку раку яєчника. Список виглядає досить несподівано: виявилося, жінки, які пропрацювали понад 10 років у перукарні або салоні краси, хворіють утричі частіше. У жінок-бухгалтерів рак яєчника розвивається вдвічі частіше, ніж у середньому у популяції, у зайнятих на будівництві – майже втричі частіше.

Найменше, але теж значне підвищення ризику (на 85 відсотків) відзначили у жінок, які працюють на виробництві одягу (швачки тощо). На 45 відсотків частіше на рак яєчника захворювали жінки, зайняті у продажах, на 59 відсотків – ретейлери.

Причини підвищеного ризику

Попередні дослідження пов'язали розвиток раку яєчника з азбестом та пестицидами. Автори нової статті не змогли підтвердити це у межах свого дослідження. Натомість вони повідомили, що зазначений ними негативний ефект на здоров'я, швидше за все, спричинений іншими речовинами – тими, з якими представниці різних професій контактують на роботі. Це насамперед тальк у вигляді пудри, аміак, перекис водню, органічні барвники та пігменти, волокна поліестеру, целюлоза, формальдегід, компоненти нафти, відбілювачі та деякі інші.

При цьому складно сказати, чи пов'язане підвищення ризику раку яєчника з якимись конкретними хімікатами з цього списку чи їх певними поєднаннями. Щоб з'ясувати це, будуть потрібні нові, детальніші дослідження.