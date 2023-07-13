Назвали профессии, чаще вызывающие рак у женщин

Многие профессии связаны с повышенным риском разных болезней. Новое исследование показало, что парикмахерши, косметологи, бухгалтерши и некоторые другие имеют повышенный риск развития рака яичника.

Онкологические заболевания возникают из-за "поломок" в геноме и неблагоприятных факторов среды. Среди таких факторов выделяют экологическую ситуацию, условия на месте проживания и, конечно, профессиональные "опасности".

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Новое исследование рака

Ни для кого не секрет, что некоторые люди серьезно рискуют заболеть из-за своей работы – скажем, работники АЭС или стюардессы (через ионизирующее излучение) или сотрудники вредных производств, контактирующих с опасными химическими соединениями. Теперь ученые сфокусировались на одном из видов онкологии – раке яичника, то есть части женской половой системы, в которой созревают яйцеклетки. Ученые рассмотрели данные, собранные в Канаде в рамках программы "Предотвращение рака яичника в Квебеке".

Среди многих испытуемых для исследования отобрали 491 женщину, каждая из которых отвечала всем необходимым критериям. Для них нашли 897 женщин в группе контроля, то есть, не страдавших раком яичника. Образ жизни каждой участницы ученые подробно описали: учли принадлежность к социальным и демографическим группам, историю болезни, принимаемые лекарства, информацию о беременности и родах, вес, рост и профессиональную деятельность.

Какие женщины имеют повышенный риск рака яичников

Оказалось, женщины с более высоким уровнем образования реже страдают раком яичника. То же можно сказать о более длительных курсах оральных контрацептивов или меньшем количестве детей (включая их отсутствие).

Анализ позволил выделить некоторые профессии, связанные с повышенным риском развития рака яичника. Список выглядит довольно неожиданно: оказалось, женщины, проработавшие более 10 лет в парикмахерской или салоне красоты, болеют втрое чаще. У женщин-бухгалтеров рак яичника развивается вдвое чаще, чем в среднем в популяции, у занятых на строительстве – почти втрое чаще.

Меньшее, но тоже значительное повышение риска (на 85 процентов) отметили у женщин, работающих на производстве одежды (швеи и т.п.). На 45 процентов чаще раком яичника заболели женщины, занятые в продажах, на 59 процентов – ретейлеры.

Причины повышенного риска

Предыдущие исследования связали развитие рака яичника с асбестом и пестицидами. Авторы новой статьи не смогли подтвердить это в рамках своего исследования. В то же время они сообщили, что указанный ими негативный эффект на здоровье, скорее всего, вызван другими веществами – теми, с которыми представительницы разных профессий контактируют на работе. Это, прежде всего, тальк в виде пудры, аммиак, перекись водорода, органические красители и пигменты, волокна полиэстера, целлюлоза, формальдегид, компоненты нефти, отбеливатели и некоторые другие.

При этом сложно сказать, связано ли повышение риска рака яичника с какими-либо конкретными химикатами из этого списка или их определенными сочетаниями. Чтобы выяснить это, потребуются новые, более детальные исследования.