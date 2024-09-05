Що їсти, щоб залишатись енергійним: небанальний, але доступний список продуктів для бадьорості

Наш раціон впливає на наше самопочуття. Існує чимало лайфхаків, які допомагають нам залишатись сповна сил та енергії. Окрім усім відомої кави, шкідливих енергетиків, є і здорові варіанти, які стануть потужним зарядом енергії.

Пубілкуємо доступний список продуктів, які наситять організм поживними речовинами та сприятимуть енергійності, покращать пильність, концетрацію, та гостроту мозку.

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Банани

Так, це доступний та зручний перекус. Банани є джерелом складних вуглеводів, калію і вітаміну B6, які можуть допомогти підвищити рівень енергії.

Жирна риба

Ви точно чули про користь риби. Жирні сорти риби, як от лосось і тунець, містять багато білка, жирних кислот і вітамінів групи B. Риба не лише додасть вам сили та забезпечить ситість, а й буде корисною для здоров'я загалом.

Порція лосося або тунця забезпечує рекомендовану денну кількість жирних кислот омега-3 і вітаміну B12.

Коричневий рис

Саме коричневий рис вважають корисним. Адже у порівнянні з білим рисом він менш оброблений і зберігає більше поживної цінності – містить клітковину, вітаміни та мінерали.

Довідково. 50 грамів коричневого рису містить 2 грами клітковини; забезпечує більшу частину рекомендованої добової норми марганцю – важливому мінералу, який допомагає ферменту розщеплювати вуглеводи і білки для вироблення енергії.

Ще однією неочевидною перевагою коричневого рису є низький глікемічний індекс, що допоможе регулювати рівень цукру в крові і підтримувати стабільний рівень енергії упродовж всього дня.

Зелень

Листові зелені овочі, такі як шпинат і капуста багаті залізом, кальцієм, магнієм, калієм і вітамінами A, C, E і K.

Крім того, містять фолієву кислоту, клітковину і антиоксиданти.

Буряк

Буряк багаий вуглеводами, клітковиною і цукром, що сприяють збільшенню енергії. Цей овоч може поліпшити кровообіг через вміст антиоксидантів.

Батат

Овоч містить багато складних вуглеводів, клітковини, марганцю і вітаміну А. Також батат допоможе закрити потребу у клітковині. Він містить складні вуглеводи, що теж забезпечує довготривалий запас енергії.

Яйця

Це чудове джерело білка, який є джерелом енергії. Також яйця містять лейцин – амінокислоту, що допоможе клітинам засвоювати більше цукру в крові, стимулювати вироблення енергії в і збільшувати розщеплення жиру для продукування енергії.

А ще у яйцях багато вітаміну В. Саме він допомогає ферментам виконувати роль в процесі розщеплення їжі на енергію.

Яблука

Знову ж таки вуглеводи і клітковина. У яблуках багато натурального цукру і клітковини. А відтак,ц ей фрукт забезпечить повільне і тривале вивільнення енергії.



Фактично усі фрукти є прекрасним джерелом енергії / Фото unsplash

Чорний шоколад

Саме чорний шоколад варто обирати, якщо хочете ним поласувати. Він містить більше какао, ніж молочний шоколад.

А антиоксиданти в какао сприятимуть покращенню кровотоку по всьому тілу. Тобто приплив кисню до мозку і м'язів відбуватиметься швидше. що покращуватиме їх функції. Також це може допомогти знизити розумову втому і поліпшити настрій.

Кіноа

Маленькі насінинки містять багато білка, вуглеводів і харчових волокон, а також безліч вітамінів і мінералів.

Не дарма кіноа вважають суперфудом! Попри високий вміст вуглеводів, кіноа має низький глікемічний індекс. Тобто, вони будуть засвоюватися організмом повільно, а вивільнення енергії відбуватиметься плавно.

Йогурт

Якщо говорити про енергію, то вона у йогурті представлена вуглеводами у вигляді простих цукрів, таких як лактоза і галактоза. Водночас йогурт містить багато білка.

Хумус

Нут в хумусі містить багато складних вуглеводів і клітковини, які тіло може використовувати для отримання стабільної енергії.

Сочевиця

Якщо ви досі не додали до свого раціону соцевицю, то радимо зробити це негайно. Річ у тім, що сочевиця містить багато білка, а також, які й інші бобові, багата вуглеводами і клітковиною.

Сочевиця поповнює запаси фолієвої кислоти, марганцю, цинку і заліза. Ці речовини беруть участь у виробництві клітинної енергії та розщепленні поживних речовин для вивільнення енергії.

Авокадо

Авокадо багате корисними жирами, вітамінами групи В і клітковиною. Клітковина авокадо становить 80% вуглеводів, що допомагає підтримувати стабільний рівень енергії.

Апельсини

Високий вміст вітаміну С та антиоксидантні сполуки виводять апельсин у цей список. Апельсин допоможе захистити організм від окислювального стресу, який може викликати почуття втоми.

Насіння

Насіння чіа, льону і гарбуза, також можуть підвищити ваш рівень енергії. Зазвичай вони багаті жирними кислотами омега-3 рослинного походження. І є відмінним джерелом клітковини і білка. Додавайте насіння до салатів, це допоможе не лише збільшити їх поживність, а й допоможе заповнити дефіцити жирних кислот.

Зелений чай

Як і кава, зелений чай містить кофеїн, який підвищує рівень енергії. Однак зелений чай рідко провокує такі ефекти як занепокоєння і тремтіння.

Крім того, зелений чай може бути хорошим підсилювачем енергії при фізичній активності, оскільки він знижує стомлюваність за рахунок збільшення розщеплення жиру і вивільнення гормону норадреналіну.

Горіхи

Більшість горіхів, включаючи мигдаль, волоські горіхи і кеш'ю, відомі великою кількістю білків, вуглеводів і корисних жирів. Саме тому їх полюбляють брати на перекус. І вони дійсно допоможуть швидко відновитись енергетично.

Горіхи також містять інші вітаміни і мінерали, такі як марганець, залізо, вітаміни групи В і вітамін Е