Яка їжа може посилити сексуальне бажання: перелік афродизіаків

Багато з так званих афродизіаків не пройшли серйозного наукового дослідження. Обмежені роботи, маленькі групи учасників та суб'єктивність оцінки – все це робить докази їхньої ефективності досить туманними.

Існування афродизіаків під питанням

Передбачуваний ефект афродизіаків ґрунтується на культурних переконаннях або традиціях, а не на фактичній ефективності. Але якщо людина вірить, що афродизіак працює, він може дати посилення сексуального потягу.

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До того ж сексуальний потяг залежить від психологічного стану людини. Стрес, втома, депресія та інші психологічні проблеми можуть зменшити будь-який потенційний ефект афродизіаків.

І не варто забувати про індивідуальні особливості. Що працює для однієї людини, може не працювати для іншої через біологічні відмінності – гормональний баланс, чутливість до певних речовин або загальний стан здоров'я.

Перелік продуктів-афродизіаків

Афродизіаками вважаються насамперед маловідомі трави та рослини, але деякі продукти-афродизіаки все ж таки можна зустріти й в повсякденному житті.

Шоколад. Стародавні ацтеки вважали його сильним афродизіаком. Какао-боби, з яких робиться шоколад, містять поліфеноли. Дослідження показало, що вживання шоколаду із високими дозами поліфенолів покращувало настрій. Попри це, доказів того, що шоколад покращує сексуальне бажання, недостатньо.

Устриці. Вони багаті на цинк, який є важливим елементом для виробництва тестостерону та підтримки здоров'я репродуктивної системи. Проте зв'язок між вживанням устриць та сексуальним потягом науково не підтверджено.

Гранат. Він багатий на флавоноїди, антоціани, алкалоїди, фруктозу, глюкозу, прості органічні кислоти. Тому передбачається, що такий суперфуд корисний для репродуктивної системи. Але точних висновків потрібні подальші дослідження.

Фісташки. Дослідження показало, що чоловіки з еректильною дисфункцією, які їли фісташки щодня протягом трьох тижнів, відчули значне покращення. Однак у дослідженні брало участь лише 17 чоловіків та були інші недоліки, що дозволяють зовнішнім факторам впливати на результат.

Селера. Хоча є думка, що селера є афродизіаком, необхідні дослідження, щоб дізнатися, чи це правда. Було одне дослідження на тваринах, яке показало збільшення вироблення сперми при використанні екстракту листя селери як добавки, але ці результати не можна перенести на людей.

Женьшень. Він протягом тисячоліть використовувався у китайській медицині для лікування різних фізичних захворювань, зокрема сексуальної дисфункції. Однак його молекулярні механізми дії залишаються незрозумілими. Дослідження у цій галузі необхідно продовжувати.