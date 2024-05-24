Що таке низький глікемічний індекс та які продукти його мають

Більшість дієт пропонують обмежити вживання вуглеводів, щоб стати стрункішими та почуватися краще. Потрібно розібратися, які залишити, а які прибрати. Для цього вигадали спеціальний рейтинг – глікемічний індекс.

Глікемічний показує, як швидко кожен продукт може підвищити рівень цукру в крові в порівнянні з чистою глюкозою. Знаючи глікемічний індекс, можна побудувати рейтинг продуктів, які містять вуглеводи.

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Це шкала від 0 до 100, у якій 100 – це глюкоза. За цим рейтингом продукти можна розбити на три категорії:

з низьким індексом 1 – 55;

із середнім індексом 56 – 69;

з високим індексом 70 та вище.

Користь їжі з низьким глікемічним індексом

В організмі людини не всі вуглеводи працюють однаково. Деякі викликають швидкий стрибок цукру в крові, інші працюють повільніше і підтримують нормальний рівень цукру. Якщо стежити за глікемічним індексом, це допоможе забрати стрибки. Такий підхід особливо важливий, якщо потрібно:

контролювати цукровий діабет;

схуднути або зберегти нормальну вагу;

планувати правильне харчування.

Дієта, побудована за глікемічним індексом, зазвичай передбачає харчування продуктами з низьким показником. Вони повільніше розщеплюються та викликають поступове підвищення рівня цукру в крові.

Список продуктів з низьким глікемічним індексом

Якщо ви задумалися про правильне харчування, важливо скласти раціон. Щоб ви довго не шукали, ми зібрали список продуктів із низьким глікемічним індексом.

Хліб:

Змішане зерно

Пшеничний хліб

Хліб на заквасці

Тортилья (цілісне зерно)

Крупа:

Вівсяні висівки

Овес

Зерна:

Ячмінь

Булгур

Локшина з бобів

Паста al dente, тверда

Бобове борошно

Кіноа

Рис (пропарений, перероблений)

Інші крохмалі:

Горох

Попкорн

Солодка картопля

Фрукти

Яблуко

Абрикос (свіжий, сушений)

Банан (зелений, незрілий)

Ягоди

Грейпфрут

Диня

Манго

Апельсин

Персик

Груша

Слива

Гранат

Чорнослив

Молоко, альтернативи та інші напої

Молоко (мигдальне; коров'яче – знежирене, 1%, 2%, цільне; соєве)

Йогурт (знежирений, 1%, 2%, цілісний; заморожений)

Альтернативи м'ясу

Печені боби

Нут

Квасоля

Сочевиця

Соєві боби

Дроблений горох

М'ясо, птиця та риба не мають ГІ, тому що не містять вуглеводів.