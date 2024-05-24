Що таке низький глікемічний індекс та які продукти його мають
Джерело:Mayo Clinic
Більшість дієт пропонують обмежити вживання вуглеводів, щоб стати стрункішими та почуватися краще. Потрібно розібратися, які залишити, а які прибрати. Для цього вигадали спеціальний рейтинг – глікемічний індекс.
Глікемічний показує, як швидко кожен продукт може підвищити рівень цукру в крові в порівнянні з чистою глюкозою. Знаючи глікемічний індекс, можна побудувати рейтинг продуктів, які містять вуглеводи.
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Це шкала від 0 до 100, у якій 100 – це глюкоза. За цим рейтингом продукти можна розбити на три категорії:
- з низьким індексом 1 – 55;
- із середнім індексом 56 – 69;
- з високим індексом 70 та вище.
Користь їжі з низьким глікемічним індексом
В організмі людини не всі вуглеводи працюють однаково. Деякі викликають швидкий стрибок цукру в крові, інші працюють повільніше і підтримують нормальний рівень цукру. Якщо стежити за глікемічним індексом, це допоможе забрати стрибки. Такий підхід особливо важливий, якщо потрібно:
- контролювати цукровий діабет;
- схуднути або зберегти нормальну вагу;
- планувати правильне харчування.
Дієта, побудована за глікемічним індексом, зазвичай передбачає харчування продуктами з низьким показником. Вони повільніше розщеплюються та викликають поступове підвищення рівня цукру в крові.
Список продуктів з низьким глікемічним індексом
Якщо ви задумалися про правильне харчування, важливо скласти раціон. Щоб ви довго не шукали, ми зібрали список продуктів із низьким глікемічним індексом.
Хліб:
- Змішане зерно
- Пшеничний хліб
- Хліб на заквасці
- Тортилья (цілісне зерно)
Крупа:
- Вівсяні висівки
- Овес
Зерна:
- Ячмінь
- Булгур
- Локшина з бобів
- Паста al dente, тверда
- Бобове борошно
- Кіноа
- Рис (пропарений, перероблений)
Інші крохмалі:
- Горох
- Попкорн
- Солодка картопля
Фрукти
- Яблуко
- Абрикос (свіжий, сушений)
- Банан (зелений, незрілий)
- Ягоди
- Грейпфрут
- Диня
- Манго
- Апельсин
- Персик
- Груша
- Слива
- Гранат
- Чорнослив
Молоко, альтернативи та інші напої
- Молоко (мигдальне; коров'яче – знежирене, 1%, 2%, цільне; соєве)
- Йогурт (знежирений, 1%, 2%, цілісний; заморожений)
Альтернативи м'ясу
- Печені боби
- Нут
- Квасоля
- Сочевиця
- Соєві боби
- Дроблений горох
М'ясо, птиця та риба не мають ГІ, тому що не містять вуглеводів.