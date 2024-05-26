В яких продуктах найбільше вітаміну С та як його не втратити

Вітамін С – важливий вітамін, який відіграє ключову роль у низці важливих процесів. Він бере участь у синтезі колагену та деяких нейромедіаторів, покращує засвоєння заліза, функціонування імунної системи, загоєння ран та як антиоксидант захищає клітини від пошкоджень.

Людський організм не здатний самостійно виробляти вітамін С, тому його необхідно регулярно отримувати з їжею. Вітамін С міститься в широкому асортименті харчів і збалансоване харчування зазвичай забезпечує достатню кількість вітаміну без необхідності додаткового приймання добавок.

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Продукти з вітаміном С

Фрукти. Апельсини, мандарини, лимони та грейпфрути – чудові джерела вітаміну С. Рекомендується включати до свого раціону хоча б один цитрусовий фрукт на день для забезпечення добової потреби у вітаміні.

Ягоди. Джерело вітаміну С – полуниця, чорна смородина, ківі. В одній чашці полуниці міститься майже 150% добової норми вітаміну С.

Овочі. Броколі, різна капуста, біла картопля, солодкий перець, помідори містять значну кількість вітаміну С.

Добова потреба у вітаміні С

Потреба у вітаміні С може змінюватись залежно від віку, статі, стану здоров'я та рівня фізичної активності. Стандартні рекомендовані дози вітаміну С:

для дорослих жінок – 75 мг на день;

для вагітних – 85 мг;

для жінок, що годують – 120 мг;

для дорослих чоловіків – 90 мг;

людям, які курять, рекомендується збільшити дозу на 35 мг на день.

Щодо гранично допустимої дози, то для дорослих вона становить 2000 мг (2 грами) на добу. Приймання вітаміну С у дозах вище цієї межі може призвести до розладу шлунка, діареї, нудоти.

Як зберегти вітамін С у продуктах

Вітамін С легко руйнується при впливі світла та нагріванні. Щоб максимально зберегти його у продуктах: