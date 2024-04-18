"Продаж" лікарень в Україні: в мережі поширюють нові фейки про нашу медицину

Російські пропагандисти поширили чергові меседжі, спрямовані на залякування українців. Так, вони заявляли, мовляв, законопроєкт №11071 дозволить виставляти лікарні та поліклініки на продаж.

Фейк про продаж лікарень

У мережі поширюють інформацію, нібито в Україні готують законопроєкт №11071, який дозволить виставляти лікарні та поліклініки на продаж. Автори допису стверджують, мовляв, законопроєкт хочуть ухвалити, щоб ексрадник та нардеп Михайло Радуцький приватизував занедбану київську поліклініку, розташовану між вул. Зоологічною та парком ім. Івана Багряного.

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Також у дописі йдеться, що такий закон потрібен, щоб потім внести в нього правку і прибрати норму про три роки, а це, своєю чергою, призведе до продажу майна Міністерства охорони здоровʼя України, зокрема, санаторіїв, реабілітаційних центрів тощо.

Що передбачає новий закон

11 березня депутати подали до Верховної Ради законопроєкт, у якому серед іншого запропонували надати можливість виставляти на приватизацію окремі об’єкти та майно медзакладів, які більше ніж три роки не використовуються для надання медпослуг чи реабілітаційної допомоги. Інформацію про такі об’єкти вноситимуть до електронної торгової системи. Для цього автори законопроєкту пропонують внести зміни до закону "Про приватизацію державного і комунального майна".

Державні та комунальні заклади охорони здоров’я за чинним законодавством не підлягають приватизації. Водночас законопроєкт пропонує створити більше можливостей і для самих медичних закладів, і для громад, коли для цього є об’єктивні підстави. Бо на практиці у власності медзакладів часто є окремі об’єкти, які не використовуються за призначенням, однак власник позбавлений права розпорядитися ними ефективно,

– пояснив один з ініціаторів законопроєкту.

Лікарні не продаватимуть

Тож, по-перше, масово продавати майно державних та комунальних медичних закладів ніхто не збирається. Йдеться лише про об'єкти та майно, які три та більше років не експлуатуються. А твердження про усунення цієї норми в майбутньому, про яке пишуть пропагандисти, абсолютно безпідставне та є лише частиною кампанії росіян із дестабілізації ситуації в Україні й поширення паніки.

По-друге, станом на середину квітня 2024 року законопроєкт опрацьовують в Комітеті з питань економічного розвитку. Тобто він навіть не пройшов перше читання, відтак його текст можуть суттєво змінити, або Верховна Рада взагалі відхилить документ.

Оскільки наразі в Україні діє закон "Про приватизацію державного і комунального майна", в якому чітко вказано, що приватизації не підлягають державні заклади охорони здоров’я, у тому числі приміщення, в яких розміщуються державні заклади охорони здоров’я.

Водночас у законі вказано, що майно, яке перебуває на балансах державних підприємств і не підлягає приватизації, яке понад три роки не використовується у виробничій діяльності й подальше його використання не планується, може підлягати приватизації. Ініціатори законопроєкту пропонують вилучити із чинного закону рядки про "подальше використання майна".

До того ж між вулицею Зоологічною та парком ім. Івана Багряного немає "занедбаних" лікарень. Так, на цій ділянці розташовані Консультативна поліклініка Інституту отоларингології імені О.С.Коломійченка НАМН України, КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва", відділення патології слуху та мовлення "СУВАГ" і всі вони приймають пацієнтів.

Також Київська міська клінічна лікарня №14, розташована за вказаною адресою, не закрита повністю, а в рамках реорганізації у липні 2020 року приєднана до Київської клінічної міської лікарні №18. Тобто вона продовжує функціонувати й навіть у разі ухвалення законопроєкту №11071 у поточній версії, лікарню не можна буде продати. До того ж теза, що нардеп Михайло Радуцький хоче приватизувати Київську міську клінічну лікарню №14, не підтверджена доказами.

Скриншот мапи між вулицею Зоологічною та парком ім. Івана Багряного

Станом на квітень 2024 року договори із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) про надання меддопомоги за Програмою медичних гарантій уклали 2 128 комунальних і 16 державних медзакладів. На момент написання статті не було жодних повідомлень, що якийсь із них планують приватизувати.

