"Продажа" больниц в Украине: в сети распространяют новые фейки о нашей медицине

Российские пропагандисты распространили очередные месседжи, направленные на запугивание украинцев. Так, они заявляли, мол, законопроект №11071 позволит выставлять больницы и поликлиники на продажу.

Фейк о продаже больниц

В сети распространяют информацию, якобы в Украине готовят законопроект №11071, который позволит выставлять больницы и поликлиники на продажу. Авторы сообщения утверждают, мол, законопроект хотят принять, чтобы экс-советник и нардеп Михаил Радуцкий приватизировал заброшенную киевскую поликлинику, расположенную между ул. Зоологической и парком им. Ивана Багряного.

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Также в заметке говорится, что такой закон нужен, чтобы потом внести в него правку и убрать норму о трех годах, а это, в свою очередь, приведет к продаже имущества Министерства здравоохранения Украины, в частности, санаториев, реабилитационных центров и тому подобное.

Что предусматривает новый закон

11 марта депутаты подали в Верховную Раду законопроект, в котором среди прочего предложили предоставить возможность выставлять на приватизацию отдельные объекты и имущество медучреждений, которые более трех лет не используются для оказания медуслуг или реабилитационной помощи. Информацию о таких объектах будут вносить в электронную торговую систему. Для этого авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения по действующему законодательству не подлежат приватизации. В то же время законопроект предлагает создать больше возможностей и для самих медицинских учреждений, и для общин, когда для этого есть объективные основания. Потому что на практике в собственности медучреждений часто есть отдельные объекты, которые не используются по назначению, однако владелец лишен права распорядиться ими эффективно,

– объяснил один из инициаторов законопроекта.

Больницы не будут продавать

Поэтому, во-первых, массово продавать имущество государственных и коммунальных медицинских учреждений никто не собирается. Речь идет только об объектах и имуществе, которые три и более лет не эксплуатируются. А утверждение об устранении этой нормы в будущем, о котором пишут пропагандисты, абсолютно безосновательно и является лишь частью кампании россиян по дестабилизации ситуации в Украине и распространения паники.

Во-вторых, по состоянию на середину апреля 2024 года законопроект прорабатывают в Комитете по вопросам экономического развития. То есть он даже не прошел первое чтение, поэтому его текст могут существенно изменить, или Верховная Рада вообще отклонит документ.

Поскольку сейчас в Украине действует закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", в котором четко указано, что приватизации не подлежат государственные учреждения здравоохранения, в том числе помещения, в которых размещаются государственные учреждения здравоохранения.

В то же время в законе указано, что имущество, которое находится на балансах государственных предприятий и не подлежит приватизации, которое более трех лет не используется в производственной деятельности и дальнейшее его использование не планируется, может подлежать приватизации. Инициаторы законопроекта предлагают изъять из действующего закона строки о "дальнейшем использовании имущества".

К тому же между улицей Зоологической и парком им. Ивана Багряного нет "заброшенных" больниц. Так, на этом участке расположены Консультативная поликлиника Института отоларингологии имени А.С.Коломийченко НАМН Украины, КНП "Александровская клиническая больница г. Киева", отделение патологии слуха и речи "СУВАГ" и все они принимают пациентов.

Также Киевская городская клиническая больница №14, расположена по указанному адресу, не закрыта полностью, а в рамках реорганизации в июле 2020 года присоединена к Киевской клинической городской больнице №18. То есть она продолжает функционировать и даже в случае принятия законопроекта №11071 в текущей версии, больницу нельзя будет продать. К тому же тезис, что нардеп Михаил Радуцкий хочет приватизировать Киевскую городскую клиническую больницу №14, не подтвержден доказательствами.

Скриншот карты между улицей Зоологической и парком им. Ивана Багряного

По состоянию на апрель 2024 года договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) о предоставлении медпомощи по Программе медицинских гарантий заключили 2 128 коммунальных и 16 государственных медучреждений. На момент написания статьи не было никаких сообщений, что какое-то из них планируют приватизировать.

