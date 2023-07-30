Місія – повернути бажання: 6 дієвих, але неочевидних способів зробити секс пристрасним

Секс – важлива складова стосунків у парі. Важливо, аби інтимне життя було якісним і в задоволення, а ще комфортним для обох партнерів. Буває, що пристрасть неначе "згасає", що робити в цьому разі – читайте далі.

Якщо ви хочете запалити іскру у стосунках, чи розпалити свій сексуальний потяг, спробуйте включити ці 6 ефективних методів у своє життя.

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Будьте відвертими й говоріть про свої бажання

Спілкування з партнером щодо ваших бажань і потреб має важливе значення для створення глибшого емоційного зв'язку і точно допоможе збільшити задоволеність від сексуального життя.

Ідея відкрито говорити про свої сексуальні фантазії не повинна викликати почуття сорому чи страху. Секс – це не про заборони, а про задоволення. Пам'ятайте про це і вільно висловлюйте свої вподобання.

Пам'ятайте і те, що просто лежати і чекати, поки прийде задоволення – поганий варіант, спробуйте бути активними. Експериментуйте і схиляйте до цього свого партнера.

Психологи з Гарварду провели опитування і виявили, що 97% усіх сексуальних фантазій поділяються на 7 широких категорій:

секс з кількома партнерами, грубий секс, новизна та пригоди, фетиші, моногамний секс, більш глибокий секс, емоційний зв’язок.

Не забувайте про прелюдію

Інтимній близькості сприятимуть обійми, поцілунки і навіть розмови. І це важливо не лише на початку стосунків. У середньому, упродовж першого року пара встигає "звикнути" один до одного, але забувати про чуттєвий вступ – не варто.

Спробуйте ароматерапію

Деякі аромати, як-от лаванда чи іланг-іланг, вважаються афродизіаками та створюють більш чуттєву атмосферу.

Сандалове дерево також підійде, він має солодкий, деревний екзотичний аромат, який підсилює фізичну чуттєвість і робить партнерів більш сексуально розкутими

Додайте в раціон продукти з цинком

Цинк, незамінний мінерал, відіграє важливу роль у різних функціях організму, включаючи регуляцію гормонів.