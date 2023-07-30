Миссия – вернуть желание: 6 действенных, но неочевидных способов сделать секс страстным

Секс – важная составляющая отношений в паре. Важно, чтобы интимная жизнь была качественной и в удовольствие, а еще комфортной для обоих партнеров. Бывает, что страсть как будто "угасает", что делать в этом случае – читайте дальше.

Если вы хотите зажечь искру в отношениях или разжечь свое сексуальное влечение, попробуйте включить эти 6 эффективных методов в свою жизнь.

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Будьте откровенны и говорите о своих желаниях

Общение с партнером относительно ваших желаний и потребностей имеет важное значение для создания более глубокой эмоциональной связи и поможет увеличить удовлетворенность от сексуальной жизни.

Идея открыто говорить о своих сексуальных фантазиях не должна вызывать чувство стыда или страха. Секс – это не о запретах, а об удовольствии. Помните об этом и свободно выражайте свои предпочтения.

Помните и то, что просто лежать и ждать, пока придет удовольствие – плохой вариант, попытайтесь быть активными. Экспериментируйте и склоняйтесь к этому своему партнеру.

Психологи из Гарварда провели опрос и обнаружили, что 97% всех сексуальных фантазий делятся на 7 широких категорий:

секс с несколькими партнерами, грубый секс, новизна и приключения, фетиши, моногамный секс, более глубокий секс, эмоциональная связь.

Не забывайте о прелюдии

Интимной близости будут способствовать объятия, поцелуи и даже разговоры. И это важно не только в начале отношений. В среднем, в течение первого года пара успевает "привыкнуть" друг к другу, но забывать о чувственном поступлении – не стоит.

Попробуйте ароматерапию

Некоторые ароматы, такие как лаванда или иланг-иланг, считаются афродизиаками и создают более чувственную атмосферу.

Сандаловое дерево также подойдет, он имеет сладкий, древесный экзотический аромат, который усиливает физическую чувственность и делает партнеров более сексуально раскрепощенными.

Добавьте в рацион продукты с цинком

Цинк, незаменимый минерал, играет немаловажную роль в различных функциях организма, включая регуляцию гормонов.