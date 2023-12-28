Виробляє безпосередньо плід: зрозуміли, що саме провокує токсикоз у вагітних

Токсикоз під час вагітності досить поширене явище, яке доставляє чимало клопотів жінкам. Тож, зрозуміти його природу виникнення може допомогти жінкам проходити етап вагітності значно легше і приємніше.

І ось воно наукове відкриття – команда учених з Великобританії, Сполучених Штатів Америки та Шрі-Ланки вважає, що нудоту при вагітності провокує гормон.

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Природа виникнення нудоти у вагітних

. На нудоту та блювоту страждають приблизно 70 % вагітних жінок. При цьому часто ці симптоми настільки сильні, що жінка не може нормально їсти.

Виявилось, що існує певний генетичний зв'язок між токсикозом вагітних і гормоном GDF15, який продукує плід.

Винуватцем є гормон, який виробляє плід – білок GDF15. Чи буде токсикоз у жінки, визначає той фактор скільки цього гормону виробляє плід і наскільки майбутня мама була чутливою до впливу цього гормону до того, як завагітніти,

– зазначили учені.

Команда Кембридзького університету вважає, що потенційно можна створити лікування цього стану у вагітних, яке базуватиметься на блокуванні доступу цього гормону до рецепторів в мозку.

"Запобігання доступу GDF15 до його високоспецифічного рецептора в мозку матері зрештою стане основою для ефективного та безпечного способу лікування цього розладу", – пояснив Стівен О’Рахіллі – один зі співавторів дослідження.

Зазначають, що відкриттю передувала тривала багатоетапна робота, яка охоплювала вивчення даних жінок, які були залучені до низки різних досліджень, вивчення генетики людини, нових способів вимірювання гормонів у крові вагітних жінок, а також експериментів на клітинах і мишах.