Вырабатывает непосредственно плод: поняли, что именно провоцирует токсикоз у беременных

Токсикоз во время беременности довольно распространенное явление, доставляющее немало хлопот женщинам. Так что понять его природу возникновения может помочь женщинам проходить этап беременности значительно легче и приятнее.

И вот оно научное открытие – команда ученых из Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Шри-Ланки считает, что тошноту при беременности провоцирует гормон.

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Природа тошноты у беременных

. Тошнотой и рвотой страдают примерно 70% беременных женщин. При этом часто эти симптомы столь сильны, что женщина не может нормально есть.

Оказалось, что существует определенная генетическая связь между токсикозом беременных и гормоном GDF15, продуцирующий плод.

Виновником является гормон, производящий плод – белок GDF15. Будет ли токсикоз у женщины, определяет тот фактор, сколько этого гормона производит плод и насколько будущая мама была чувствительна к воздействию этого гормона до того, как забеременеть,

– отметили ученые.

Команда Кембридского университета считает, что потенциально можно создать лечение этого состояния у беременных, которое будет базироваться на блокировании доступа этого гормона к рецепторам в мозге.

"Предотвращение доступа GDF15 к его высокоспецифическому рецептору в мозгу матери в конечном итоге станет основой для эффективного и безопасного способа лечения этого расстройства", – пояснил Стивен О'Рахилли – один из соавторов исследования.

Отмечают, что открытию предшествовала длительная многоэтапная работа, которая охватывала изучение данных женщин, вовлеченных в ряд различных исследований, изучение генетики человека, новых способов измерения гормонов в крови беременных женщин, а также экспериментов на клетках и мышах.