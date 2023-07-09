Чому жінки відмовляються від кунілінгусу: сексологи пояснили причини

Жінка може відмовлятися від куні за особистими переконаннями: це може бути сором чи психологічні бар'єри. Іноді причина у невдалому першому досвіду, після якого склалося хибне уявлення, що цей вид сексу їм не підходить.

За словами сексологів, неприємні відчуття у жінок може викликати і раптовий початок стимуляції клітора, одноманітність рухів чи "дике, жадібне лизання".

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Суттєвий вплив на формування негативного ставлення до кунілінгусу мають різноманітні психологічні установки, які малюють в уявлені людей оральні пестощі, як щось непристойне чи неприємне,

– зазначають сексологи.

Відмова – це нормально

Ще одним аспектом є те, що деякі дівчата соромляться вигляду своїх геніталій, власного смаку чи запаху (хоча, часто, це один із притягуючих факторів для чоловіків).

Якщо ж ви відчуваєте, що не готові до оральних експериментів і відчуваєте, що вам треба себе пересилювати, не варто цього робити. Фахівці радять зачекати, поки у вас не з'явиться бажання.

Довірливі відносини, комунікація, розуміння того, як саме вам подобається та розмови про це з партнером, дозволить отримати омріяну насолоду.