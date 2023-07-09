Почему женщины отказываются от кунилингуса: сексологи объяснили причины
Женщина может отказываться от куни по личным убеждениям: это может быть стыд или психологические барьеры. Иногда причина в неудачном первом опыте, после которого сложилось заблуждение, что этот вид секса им не подходит.
По словам сексологов, неприятные ощущения у женщин может вызвать и внезапное начало стимуляции клитора, однообразие движений или "дикая, жадная лизка".
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Существенное влияние на формирование негативного отношения к кунилингусу оказывают разнообразные психологические установки, которые рисуют в воображении людей оральные ласки, как нечто непристойное или неприятное,
– отмечают сексологи.
Отказ – это нормально
Если вы чувствуете, что не готовы к оральным экспериментам и чувствуете, что вам нужно себя пересиливать, не стоит этого делать. Специалисты советуют подождать, пока у вас не появится желания.
Доверчивые отношения, коммуникация, понимание того, как именно вам нравится и разговоры об этом с партнером, позволит получить желаемое наслаждение.