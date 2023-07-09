Почему женщины отказываются от кунилингуса: сексологи объяснили причины

Женщина может отказываться от куни по личным убеждениям: это может быть стыд или психологические барьеры. Иногда причина в неудачном первом опыте, после которого сложилось заблуждение, что этот вид секса им не подходит.

По словам сексологов, неприятные ощущения у женщин может вызвать и внезапное начало стимуляции клитора, однообразие движений или "дикая, жадная лизка".

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Существенное влияние на формирование негативного отношения к кунилингусу оказывают разнообразные психологические установки, которые рисуют в воображении людей оральные ласки, как нечто непристойное или неприятное,

– отмечают сексологи.

Отказ – это нормально

Еще одним аспектом является то, что некоторые девушки стыдятся вида своих гениталий, собственного вкуса или запаха (хотя часто это один из притягивающих факторов для мужчин).

Если вы чувствуете, что не готовы к оральным экспериментам и чувствуете, что вам нужно себя пересиливать, не стоит этого делать. Специалисты советуют подождать, пока у вас не появится желания.

Доверчивые отношения, коммуникация, понимание того, как именно вам нравится и разговоры об этом с партнером, позволит получить желаемое наслаждение.