На скільки відсотків працює людський мозок

Існує міф, що людський мозок працює лише на 10%. Але це лише приклад нейроміфу, або неправильного уявлення в психології.

Авторство цього твердження приписують різним вченим та мислителям. Ймовірно, насправді міф з'явився після дослідів американських психологів Вільяма Джеймса та Бориса Сайдіса.

Також на тему: Ми пам'ятаємо значно більше, ніж думаємо

Походження міфу

Сайдіс мав сина Вільяма — вундеркінда, на якому вчені і перевіряли свою теорію прискореного розвитку дитини. Сам Сайдіс молодший говорив в інтерв'ю, що люди не використовують свій мозок повністю.

У першій половині минулого століття в книзі американського оратора Дейла Карнегі "Як завойовувати друзів і впливати на людей" вже з'явилася передмова з посиланням на ці експерименти: "Професор Вільям Джеймс каже, що люди використовують лише 10 відсотків своїх розумових здібностей".

Мозок працює на всі 100%

Мозок складається не лише з кори. У його структурі є ще п'ять відділів:

довгастий мозок регулює серцебиття, дихання та рефлекси ковтання, чхання, кашлю та блювання;

міст відповідає за жування, міміку та рух очних яблук;

в середньому мозку розташовані центри зору, слуху та регуляції м'язового тонусу та пози;

проміжний мозок управляє роботою внутрішніх органів, впливає на температуру тіла, почуття спраги, голоду та ситість;

мозочок координує рух м'язів.

Попри те, що кожна область мозку має свою роль, жодна з них повністю не діє. Так, серед приматів мозок людини вважається найбільшим. І якби нам було не потрібно задіювати мозок повністю, він би просто не розвинувся. Тому що природний відбір позбувається непотрібних анатомічних структур, а мозок рудиментом точно не став.

Багато досліджень показало, що жодна зона мозку не "замовкає" повністю навіть під час відпочинку. Як розумний ескалатор, що рухається повільно без пасажирів та збільшує свою швидкість, якщо на нього встають люди. Про це вказують дослідження з допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ). І при зміні видів навантаження і під час відпочинку мозок все одно функціонує, в його відділах циркулює кров.

Крім того, саме на мозок припадає близько 20% усієї енергії, яку витрачає тіло. Логічно, що якби мозку не потрібно було постійно працювати, було б нераціонально витрачати на нього стільки ресурсів. Вночі він, до речі, теж функціонує, просто переключається на інший режим, наприклад формування довгострокової пам'яті.