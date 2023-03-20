На сколько процентов работает человеческий мозг

Существует миф, что человеческий мозг работает всего на 10%. Но это лишь пример нейромифа или неправильного представления в психологии.

Авторство этого утверждения приписывают разным ученым и мыслителям. Вероятно, на самом деле миф появился после опытов американских психологов Уильяма Джеймса и Бориса Сайдиса.

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Происхождение мифа

У Сайдиса был сын Уильяма — вундеркинд, на котором ученые и проверяли свою теорию ускоренного развития ребенка. Сам Сайдис-младший говорил в интервью, что люди не используют свой мозг полностью.

В первой половине прошлого века в книге американского оратора Дейла Карнеги "Как завоевывать друзей и влиять на людей" уже появилось предисловие со ссылкой на эти эксперименты: "Профессор Уильям Джеймс говорит, что люди используют только 10 процентов своих умственных способностей".

Мозг работает на все 100%

Мозг состоит не только из коры. В его структуре есть еще пять отделов:

продолговатый мозг регулирует сердцебиение, дыхание и рефлексы глотания, чихания, кашля и рвоты;

мост отвечает за жевание, мимику и движение глазных яблок;

в среднем мозге расположены центры зрения, слуха и регуляции мышечного тонуса и позы;

промежуточный мозг управляет работой внутренних органов, влияет на температуру тела, чувство жажды, голода и сытости;

мозжечок координирует движение мышц.

Несмотря на то, что каждая область мозга играет свою роль, ни одна из них полностью бездействует. Так, среди приматов мозг человека считается самым большим. И если бы нам не нужно было задействовать мозг полностью, он бы просто не развился. Потому что естественный отбор избавляется от ненужных анатомических структур, а мозг рудиментом точно не стал.

Многие исследования показали, что ни одна зона мозга не "замолкает" полностью даже во время отдыха. Как умный эскалатор, медленно двигающийся без пассажиров и увеличивающий свою скорость, если на него встают люди. Об этом указывают исследования с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). И при изменении видов погрузки и во время отдыха мозг все равно функционирует, в его отделах циркулирует кровь.

Кроме того, именно на мозг приходится около 20% всей энергии, которую тратит тело. Логично, что если бы мозгу не нужно постоянно работать, было бы нерационально тратить на него столько ресурсов. Ночью он, кстати, тоже работает, просто переключается на другой режим, к примеру формирование долговременной памяти.