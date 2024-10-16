Неочікуване відкриття: мікробіом кишківника впливає на здоровʼя хребта

Мікробіом людини відіграє життєво важливу роль у підтримці здоров'я і його дисбаланс може бути причиною різних захворювань. Дослідники з різних країн виявили, що високий рівень певних бактерій у кишківнику тісно пов'язаний із наявністю у людей поширеного захворювання хребта.

Людське тіло є складною системою, де всі елементи взаємопов'язані, і здоров'я органів може залежати від безлічі неочевидних факторів, пише JOR Spine. Сучасні наукові роботи показують, що недостатній сон може збільшити ризик розвитку діабету, а самотність прискорює процес старіння навіть більше, ніж надмірна вага або куріння.

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Нове дослідження мікробіому

Вчені з кількох університетів – у США, Фінляндії, Китаї та Великій Британії – виявили певну особливість кишкового мікробіому у пацієнтів з дегенеративним спондилолістезом у попереково-крижовій області хребта – патологічне зміщення хребця, яке викликає болі і потенційно вимагає хірургічного втручання або призводить до інвалідності.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Результати дослідження, в якому взяли участь 33 людини старше 50 років, з яких у 21 був діагностований дегенеративний спондилолістез. Усім учасникам були взяті аналізи крові, калу і слини, а також зразки хребцевих дисків після операцій.

Бактерії в кишківнику впливають на хвороби хребта

У людей з цим захворюванням кількість бактерій, які викликають запалення, виявилася втричі вищою, ніж у здорових людей. Це підтвердило припущення про те, що мікробіом кишківника може провокувати системне запалення і впливати на метаболізм, що, своєю чергою, здатне призвести до захворювань спини.

Порівняння двох груп пацієнтів показало, що основною відмінністю був саме кишковий мікробіом. Наявність певних бактерій у великій кількості корелювало з наявністю дегенеративного спондилолістезу нижньої частини хребта. Виходячи з отриманих результатів, дослідники припускають розробку нових підходів до лікування цього захворювання, зосередивши увагу на відновленні здорового мікробіому кишківника.