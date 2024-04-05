Поширені побутові речовини підвищують ризик раку у 4 рази

Результати дослідження показали, що полібромовані дифенілові ефіри (ПБДЕ) здатні суттєво збільшувати шанс смерті від онкологічних захворювань. Ці речовини використовуються як антипірени у виробництві пластику, текстилю та інших матеріалів для підвищення їхніх вогнестійких властивостей.

Що вже відомо про ПБДЕ

ПБДЕ входять до числа броморганічних сполук і мають вогнезахисну дію. Їх застосування дуже поширене, і це дозволяє збільшити вогнестійкість таких продуктів, як будівельні матеріали, пластик, меблі, електроніку і навіть автомобілі.

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В організмі людини ці речовини можуть потрапити через забруднений домашній пил, повітря, споживчі товари, а також разом із їжею. ПБДЕ мають високу стійкість і здатні акумулюватися в тканинах тваринах, переходячи по харчових ланцюгах. Наприклад, їх знаходили в оселедці та трісці з Балтійського моря, при цьому найбільша концентрація цих речовин виявляється в печінці риб.

Токсичність ПБДЕ вже відома науці: вони можуть негативно впливати на функціонування ендокринної та репродуктивної систем, руйнувати тиреоїдні гормони і діяти подібно до естрогену.

Попередні дослідження вказували на зв'язок ПБДЕ з порушеннями метаболізму, ожирінням, хворобами щитоподібної залози та деякими внутрішніми злоякісними пухлинами. ПБДЕ можуть переміщатися через плаценту до плода та через грудне молоко до дитини, що підвищує ймовірність розвитку у дітей порушень нервової системи.

ПБДЕ викликає рак

В рамках нового дослідження, вчені з Китаю та США вивчили вплив ПБДЕ на загальну та специфічну смертність. Використовуючи дані американської програми National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), вчені проаналізували інформацію про 1100 людей, які у період 2003 – 2004 років здавали кров на наявність ПБДЕ. Потім результати зіставили зі статистикою смертей, що відбулися до 2019 року.

Згідно з отриманими даними, у людей з високим рівнем ПБДЄ в крові ризик померти від раку був у чотири рази вищим, ніж в осіб з мінімальним вмістом ПБДЕ. Це було виявлено з урахуванням віку, статі, індексу маси тіла, етнічної приналежності, способу життя та соціально-економічних факторів. При цьому вчені не виявили суттєвого зв'язку між ПБДЕ і загальною смертністю або смертністю від серцево-судинних захворювань.