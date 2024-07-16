Поширені хвороби серед ветеранів: як отримати безоплатну медичну допомогу

Під час несення служби військові часто перебувають у складних фізичних та психологічних умовах, що може призводити до різних захворювань. ГО "Принцип" спільно з НСЗУ розробили довідники щодо найпоширеніших хвороб, які виникають або ускладнюються під час військової служби.

З них можна дізнатися, якими бувають симптоми різних хвороб, а також де та як ветеранам отримати безоплатні медичні послуги.

Також на тему 5 ознак, що вам потрібно терміново звернутися до офтальмолога

При появі певних симптомів перш за все необхідно звертатися до свого сімейного лікаря. Це перший фахівець, до якого потрібно прийти по медичну допомогу за будь-яких проблем зі здоров'ям або для профілактичних оглядів.

Він оцінить загальний стан, надасть первинну консультацію, сформує направлення на аналізи чи обстеження та дасть направлення на консультації до вузькопрофільних лікарів-спеціалістів.

Наслідки черепно-мозкової травми та порушення слуху

Симптоми: головний біль, запаморочення, погіршення слуху, втрата памʼяті, нудота, порушення сну, проблеми з мовленням/розумінням.

Медичні послуги: загальні аналізи (крові, глюкози тощо), призначення лікування, знеболення, реабілітація та психологічна допомога.



Медичні послуги для ветеранів / Фото shutterstock

Порушення або втрата зору

Симптоми: затемнення в очах, сухість очей, ушкодження судин сітківки, затуманення поля зору.

Медичні послуги: у сімейного лікаря – перевірка зору, сітківки, наявності пухлин чи інших патологій; в офтальмолога – вузькопрофільні дослідження очей; послуги реабілітолога та психолога.

Порушення роботи опорно-рухового апарату

Симптоми: біль у стані спокою чи при рухах, набряк, підвищення чутливості ураженої ділянки, зменшення сили мʼязів чи їхня атрофія.

Медичні послуги: огляд та консультація у лікаря, рентген, МРТ, УЗД, аналізи (крові, сечі, глюкози, холестерину тощо), знеболення на всіх етапах лікування, хірургічне втручання та інші.

Психологічна допомога

Симптоми: безсоння, відчуття втоми, навʼязливі спогади або думки, неприємні та страшні сни, відчуття постійної загрози, панічні напади й бажання уникати окремих місць, людей та ситуацій, знижений настрій, втрата інтересу до того, що оточує.

Зауважте, що сімейний лікар – не є психологом/психотерапевтом/психіатром. Деякі сімейні лікарі мають спеціальну підготовку, їх можна знайти зателефонувавши за номером: 16-77.

Сімейний лікар може скерувати вас до лікаря-психіатра, психолога чи психотерапевта для більш докладної діагностики, встановлення діагнозу та отримання рекомендацій щодо лікування. За потреби, психіатр/інший лікар-фахівець може направити на безоплатне стаціонарне лікування

Залежності

Постійний стрес і неможливість з ним впоратись можуть стати причиною вживання психоактивних речовин. Коли людина мусить підвищувати дозу, усе її функціонування зводиться до потреби вжити засіб наступного разу – такий вигляд має залежність.

Варто звернутися по допомогу: якщо збільшили дозування нелегальних наркотичних препаратів (інших психоактивних речовин), самостійно підвищили дозування призначених вам препаратів для отримання бажаного ефекту, повторюєте спроби кинути/контролювати використання певних психоактивних речовин.

Онкологічні захворювання та доброякісні утворення

Сімейний лікар – перший, хто може вчасно допомогти виявити онкозахворювання. Він може виписати направлення на необхідні лабораторні та інструментальні дослідження та на консультацію до профільного спеціаліста, зокрема, онколога чи хірурга.

Медичні послуги: лабораторні аналізи, УЗД, МРТ, КТ, променева та хімієтерапія, хірургічне втручання та анестезія, амбулаторне та стаціонарне лікування, медпрепарати, пересадка кісткового мозку, реабілітація пацієнтів з ремісією, паліативна допомога.

Хвороби сечостатевої системи та органів малого таза

Ризик захворювань збільшують перебування в одному положенні, переохолодження, травмування ділянок тазу та зовнішніх статевих органів, неможливості дотримуватись гігієни.

Медичні послуги: консультації нефролога, венеролога, гінеколога, ендоскопічні, гістологічні та інші дослідження, хірургічні операції, лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.

Туберкульоз та інші захворювання органів дихання

Симптоми: кашель довше 2-х тижнів, прожилки крові у мокротинні, біль у грудній клітці, слабкість, схуднення, пітливість вночі, підвищення температури тіла (до 37,2°C – 38°C).

Медичні послуги: огляд та консультація, амбулаторне та стаціонарне лікування, аналізи, рентген, УЗД, бронхоскопія, медикаментозна терапія, знеболення, психологічна допомога та реабілітація.



Під час служби підвищується ризик хвороб / Фото shutterstock

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Симптоми: біль у животі, нудота, блювання, здуття, метеоризм, діарея або закреп, біль при випорожненні.

Медичні послуги: лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопічні дослідження, гастроскопія, езофагодуоденоскопія, колоноскопія, дуоденоскопія та інші.

Захворювання серцево-судинної системи

Симптоми: підвищений артеріальний тиск, біль в грудній клітці, задишка, відчуття нестачі повітря при ходьбі.

Медичні послуги: огляд та консультація, УЗД та інші дослідження й аналізи, медикаменти за програмою “Доступні ліки”; у випадку інсульту: тромболітична терапія, нейровізуалізація, медичні препарати, спеціалізована реабілітація; у випадку інфаркту: катетеризації коронарних артерій, ЕКГ, ехокардіографія, рентген, кардіо та нейрореабілітації.

Інфекційні хвороби шкіри

За направленням від сімейного лікаря можна безоплатно отримати консультацію дерматолога, інфекціоніста або хірурга, яка передбачає оцінку, діагностику та лікування різних інфекційних захворювань.

Медичні послуги: рентген, КТ, МРТ, УЗД, біопсії, генетичні дослідження, комплексні аналізи крові, дослідження бактерій, вірусів та грибків, нескладні операції та знеболення, стаціонарне лікування, ліки.

Запальні хвороби центральної нервової системи

Медичні послуги: УЗД, рентген, діагностика та лікування хвороб нервової системи, лікувальні процедури та нескладні хірургічні втручання, денний стаціонар та реабілітація.

ВІЛ, гепатити та інші інфекційні захворювання

Важливо звертатись до лікаря для проходження профілактичних обстежень та раннього виявлення хвороби, якщо зараження відбулось.

Медичні послуги: огляд та консультація лікаря-інфекціоніста, аналізи крові, сечі, кількість CD4 тощо, антиретровірусна терапія, лікарські засоби для лікування, лікування на стаціонарі.

Переглянути та завантажити всі довідники можна на сайті Правового навігатора за посиланням: https://navigator.pryncyp.com/veterans/medical.

