Распространенные болезни среди ветеранов: как получить бесплатную медицинскую помощь

Во время несения службы военные часто находятся в сложных физических и психологических условиях, что может приводить к различным заболеваниям. ОО "Принцип" совместно с НСЗУ разработали справочники по самым распространенным болезням, которые возникают или осложняются во время военной службы.

Из них можно узнать, какими бывают симптомы различных болезней, а также где и как ветеранам получить бесплатные медицинские услуги.

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При появлении определенных симптомов прежде всего необходимо обращаться к своему семейному врачу. Это первый специалист, к которому нужно прийти за медицинской помощью при любых проблемах со здоровьем или для профилактических осмотров.

Он оценит общее состояние, предоставит первичную консультацию, сформирует направление на анализы или обследования и даст направление на консультации к узкопрофильным врачам-специалистам.

Последствия черепно-мозговой травмы и нарушения слуха

Симптомы: головная боль, головокружение, ухудшение слуха, потеря памяти, тошнота, нарушение сна, проблемы с речью/пониманием.

Медицинские услуги: общие анализы (крови, глюкозы и т.д.), назначение лечения, обезболивание, реабилитация и психологическая помощь.



Медицинские услуги для ветеранов / Фото shutterstock

Нарушение или потеря зрения

Симптомы: затемнение в глазах, сухость глаз, повреждение сосудов сетчатки, затуманивание поля зрения.

Медицинские услуги: у семейного врача – проверка зрения, сетчатки, наличия опухолей или других патологий; у офтальмолога – узкопрофильные исследования глаз; услуги реабилитолога и психолога.

Нарушение работы опорно-двигательного аппарата

Симптомы: боль в состоянии покоя или при движениях, отек, повышение чувствительности пораженного участка, уменьшение силы мышц или их атрофия.

Медицинские услуги: осмотр и консультация у врача, рентген, МРТ, УЗИ, анализы (крови, мочи, глюкозы, холестерина и т.д.), обезболивание на всех этапах лечения, хирургическое вмешательство и другие.

Психологическая помощь

Симптомы: бессонница, чувство усталости, навязчивые воспоминания или мысли, неприятные и страшные сны, ощущение постоянной угрозы, панические приступы и желание избегать отдельных мест, людей и ситуаций, сниженное настроение, потеря интереса к тому, что окружает.

Заметьте, что семейный врач – не является психологом/психотерапевтом/психиатром. Некоторые семейные врачи имеют специальную подготовку, их можно найти позвонив по номеру: 16-77.

Семейный врач может направить вас к врачу-психиатру, психологу или психотерапевту для более подробной диагностики, установления диагноза и получения рекомендаций по лечению. При необходимости, психиатр/другой врач-специалист может направить на бесплатное стационарное лечение

Зависимости

Постоянный стресс и невозможность с ним справиться могут стать причиной употребления психоактивных веществ. Когда человек должен повышать дозу, все его функционирование сводится к необходимости принять средство в следующий раз – так выглядит зависимость.

Стоит обратиться за помощью: если увеличили дозировку нелегальных наркотических препаратов (других психоактивных веществ), самостоятельно повысили дозировку назначенных вам препаратов для получения желаемого эффекта, повторяете попытки бросить/контролировать использование определенных психоактивных веществ.

Онкологические заболевания и доброкачественные образования

Семейный врач – первый, кто может вовремя помочь выявить онкозаболевания. Он может выписать направление на необходимые лабораторные и инструментальные исследования и на консультацию к профильному специалисту, в частности, онколога или хирурга.

Медицинские услуги: лабораторные анализы, УЗИ, МРТ, КТ, лучевая и химиотерапия, хирургическое вмешательство и анестезия, амбулаторное и стационарное лечение, медпрепараты, пересадка костного мозга, реабилитация пациентов с ремиссией, паллиативная помощь.

Болезни мочеполовой системы и органов малого таза

Риск заболеваний увеличивают пребывание в одном положении, переохлаждение, травмирование участков таза и наружных половых органов, невозможности соблюдать гигиену.

Медицинские услуги: консультации нефролога, венеролога, гинеколога, эндоскопические, гистологические и другие исследования, хирургические операции, лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Туберкулез и другие заболевания органов дыхания

Симптомы: кашель дольше 2-х недель, прожилки крови в мокроте, боль в грудной клетке, слабость, похудение, потливость ночью, повышение температуры тела (до 37,2 ° C – 38 ° C).

Медицинские услуги: осмотр и консультация, амбулаторное и стационарное лечение, анализы, рентген, УЗИ, бронхоскопия, медикаментозная терапия, обезболивание, психологическая помощь и реабилитация.



Во время службы повышается риск болезней / Фото shutterstock

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Симптомы: боль в животе, тошнота, рвота, вздутие, метеоризм, диарея или запор, боль при опорожнении.

Медицинские услуги: лабораторные исследования, УЗИ, эндоскопические исследования, гастроскопия, эзофагодуоденоскопия, колоноскопия, дуоденоскопия и другие.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Симптомы: повышенное артериальное давление, боль в грудной клетке, одышка, ощущение нехватки воздуха при ходьбе.

Медицинские услуги: осмотр и консультация, УЗИ и другие исследования и анализы, медикаменты по программе “Доступные лекарства”; в случае инсульта: тромболитическая терапия, нейровизуализация, медицинские препараты, специализированная реабилитация; в случае инфаркта: катетеризации коронарных артерий, ЭКГ, эхокардиография, рентген, кардио и нейрореабилитации.

Инфекционные болезни кожи

По направлению от семейного врача можно бесплатно получить консультацию дерматолога, инфекциониста или хирурга, которая предусматривает оценку, диагностику и лечение различных инфекционных заболеваний.

Медицинские услуги: рентген, КТ, МРТ, УЗИ, биопсии, генетические исследования, комплексные анализы крови, исследования бактерий, вирусов и грибков, несложные операции и обезболивание, стационарное лечение, лекарства.

Воспалительные болезни центральной нервной системы

Медицинские услуги: УЗИ, рентген, диагностика и лечение болезней нервной системы, лечебные процедуры и несложные хирургические вмешательства, дневной стационар и реабилитация.

ВИЧ, гепатиты и другие инфекционные заболевания

Важно обращаться к врачу для прохождения профилактических обследований и раннего выявления болезни, если заражение произошло.

Медицинские услуги: осмотр и консультация врача-инфекциониста, анализы крови, мочи, количество CD4 и т.д., антиретровирусная терапия, лекарственные средства для лечения, лечение в стационаре.

Посмотреть и скачать все справочники можно на сайте Правового навигатора по ссылке: https://navigator.pryncyp.com/veterans/medical.

