Як сходити на пікнік і не отруїтись

Пікнік – це чудовий спосіб проведення часу з близьким людьми на природі. Але, на жаль, він має свої недоліки та небезпеки для здоровʼя, один з них – підвищений ризик харчового отруєння.

Харчове отруєння – гостре захворювання, яке виникає в результаті вживання "зіпсованих" харчіі або напоїв. Причиною зазвичай є мікроорганізми або їх токсини.

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Симптоми харчового отруєння

Потрапляючи в організм людини, токсини викликають низку неприємних симптомів:

нудоту;

блювання;

діарею;

біль у животі, спазми;

підвищення температури;

озноб;

сильну слабкість.

Харчове отруєння часто виникає внаслідок неправильного приготування та зберігання продуктів. Якщо йдеться про пікнік на природі, така проблема стає особливо актуальною. На спеці без холодильника у харчів ризик зіпсуватися набагато вищий. Вологість та тепло – найкраще середовище для розмноження та активної життєдіяльності бактерій.

У яких ситуаціях можливість отримати харчове отруєння вище

Неповне приготування їжі, недостатня термічна обробка. Неправильне зберігання продуктів, що швидко псуються – м'яса, риби, соусів, молочних продуктів. Порушення "техніки безпеки" при приготуванні їжі – недостатньо ретельне миття рук або спільне зберігання різних груп продуктів, наприклад м'яса та овочів. Вживання продуктів після закінчення терміну придатності.

Якість м'яса та термічна обробка

Важливо уважно ставитись до вибору м'яса та риби. Звертайте увагу на колір, запах, текстуру продукту. Не варто ризикувати, якщо виникають сумніви. До того, як м'ясо буде приготовлене, воно має зберігатися у холодильнику. Після приготування – теж.

Щоб захиститися від харчового отруєння, вибирайте варіант приготування з повним прожарюванням або тривалою термічною обробкою.

Соуси

Зверніть увагу: термін зберігання у саморобних соусів менший, ніж у тих, що були куплені в магазині та зберігалися у герметичній упаковці. Ретельно стежте за терміном придатності інгредієнтів, які використовуєте для приготування соусу, він повинен бути написаний на упаковці.

Миття рук

Ретельно мийте руки перед приготуванням їжі та перед тим, як розпочинати трапезу. На шкірі рук живе безліч бактерій, частина з яких може стати причиною харчового отруєння. Миючи їх за допомогою мила та проточної води ми можемо значно знизити ризики отримання інфекції.

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