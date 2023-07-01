Як зміцнити жіночі інтимні м'язи: поради сексологині

Внутрішні статеві органи, сечовий міхур та пряму кишку підтримують м'язи тазового дна. Багато факторів можуть послабити їх, наприклад вагітність, пологи, хірургічне втручання, старіння та надмірна вага.

Про це 24 Каналу розповіла Людмила Керимова, сексолог, експертка в області інтимної гімнастики та оргазмічності, експертка освітньої компанії Woman Insight. Перед тим, як навчитися практик зміцнення інтимних м'язів, давайте трохи розберемося в анатомії і поговоримо про ті м'язи, з якими ви працюватимете, і розглянемо 3 м'язи, які максимально задіяні.

Також на теми Передчасна еякуляція: що можна зробити, щоб цього не трапилось

Які м'язи задіюються

М'яз промежини (лонно-куприковий м'яз) – розташований від лобка до куприка у вигляді знаку "безкінечність". На ній розташовані 3 сфінктери:

уретральний сфінктер (допомагає керувати процесом сечовипускання);

вагінальний сфінктер (це місце, де розташований пружний і еластичний "вхід". Якщо цей м'яз розвинений, фалос чоловіка краще масажується при статевому акті, тим самим посилюючи його ерекцію);

анальний сфінктер (ці м'язи повинні бути розвинені, щоб вільно керувати процесами життєдіяльності організму).

М'яз сечостатевої діафрагми, це – невеликий, найчастіше слабкий м'яз, вкрай важливий, оскільки саме він відповідає за роботу передньої стінки вагінального каналу.

М'яз тазової діафрагми. Це великий м'яз, який складається з кількох частин. Її функція – вплив на задню та бічні м'язи піхви.

Вправи для зміцнення інтимних м'язів

Практику зі зміцнення інтимних м'язів називають "миготінням". Для реалізації практичної частини нам знадобиться: дзеркало, антисептичний засіб, який не містить спирту, одноразова рукавичка чи презерватив.

Крок 1. Сядьте в позу наїзниці. Розташуйте дзеркало на підлозі між ніг, щоб бачити процес роботи м'язів. Ваша задача - максимально розслабити живіт, стиснути "вхід" і анус і підтягти м'язи вгору. Так, щоб виникло відчуття "всмоктування".

Сядьте в позу наїзниці. Розташуйте дзеркало на підлозі між ніг, щоб бачити процес роботи м'язів. Ваша задача - максимально розслабити живіт, стиснути "вхід" і анус і підтягти м'язи вгору. Так, щоб виникло відчуття "всмоктування". Крок 2. Тактильний контакт. Спочатку тестуємо наскільки розвинена сечостатева діафрагма. Покладіть долоню на лобок, розсуньте вказівним та середнім пальцями великі статеві губи та натягніть шкіру вгору. Стисніть "вхід" і анус. При цьому клітор має йти вниз, а шкіра "вислизати" з-під пальців. Поєднуємо ці дві вправи.

Тактильний контакт. Спочатку тестуємо наскільки розвинена сечостатева діафрагма. Покладіть долоню на лобок, розсуньте вказівним та середнім пальцями великі статеві губи та натягніть шкіру вгору. Стисніть "вхід" і анус. При цьому клітор має йти вниз, а шкіра "вислизати" з-під пальців. Поєднуємо ці дві вправи. Крок 3. Мануальний контакт. (Перед виконанням використовуйте антисептичний засіб або надягніть рукавичку чи презерватив. Намагайтеся максимально не застосовувати прес) Заведіть 2 пальці у піхву (не глибоко!). "Миготіть": стисніть "вхід" і підтягніть анус і на вдиху підтягуйте всі м'язи вгору всмоктуючим рухом. Спробуйте відчути чи всі стінки піхви торкнулися пальців у момент підтягування м'язів.

Мануальний контакт. (Перед виконанням використовуйте антисептичний засіб або надягніть рукавичку чи презерватив. Намагайтеся максимально не застосовувати прес) Заведіть 2 пальці у піхву (не глибоко!). "Миготіть": стисніть "вхід" і підтягніть анус і на вдиху підтягуйте всі м'язи вгору всмоктуючим рухом. Спробуйте відчути чи всі стінки піхви торкнулися пальців у момент підтягування м'язів. Крок 4. Вправа "Ножиці". Вправа допомагає визначити, яка стінка піхви працює краще, а яка гірше. Максимально відключіть всі сполучені м'язи – прес, сідниці, ноги. Заведіть два пальці у піхву, розведіть та напружте пальці. Блимайте: стисніть "вхід" і підтягніть анус – "всмоктуйте" м'язи всередину. Стисніть м'язи з такою силою, щоб з'єдналися пальці.

Тож, як визначити яка стінка сильніша, а яка слабша? Два введені пальці розсуньте на передню та задню стінки, миготіть. При цьому пальці повинні стиснутися. За різницею відчуттів – ви визначте більш-менш проблемну зону. Потім розсуньте пальці на бічні стінки піхви, миготіть. Пальці також мають зіткнутися.

Памятайте, стан ваших інтимних м'язів та оргазмів у ваших руках – у цьому випадку – у прямому та переносному сенсах! Якщо ви регулярно виконуватимете ці вправи – ваш секс буде "на рівні" у будь-якому віці! І головне, стан ваших інтимних м'язів – це жіноче здоров'я!