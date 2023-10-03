Що роботи коли сильно переїли: поради лікаря

Іноді ми не в змозі відмовитися від смачної їжі, і в результаті переїдаємо. Це може призвести до неприємного відчуття важкості та дискомфорту.

Щоб полегшити симптоми та відновити комфорт, важливо знати, як собі допомогти у цьому стані. Про це 24 Каналу розповіла лікарка та health–експертка Уляна Вернер.

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Не спішіть їсти знову

Після великої кількості їжі шлунково-кишковий тракт працює, активно перетравлюючи її. Велика порція може викликати розтягнення стінок шлунка та неприємне відчуття важкості. Відмова від їжі на деякий час дозволяє шлунку й кишківнику перетравити надлишок та поступово повернутися до нормального стану.

Уляна Вернер “Потрібен час для того, щоб шлунковий сік та ферменти розчепили їжу. Якщо їсти ще більше після переїдання, це може завадити нормальному процесу травлення та призвести до погіршення стану”.

Переїдання може спричинити різкі коливання рівня цукру в крові. Час без їжі дозволяє цукру повернутися до норми та підтримує нормальну функцію інсуліну.

Пийте воду

Вода допомагає розріджувати їжу в шлунку, що полегшує процес перетравлення. Також вона сприяє розчиненню поживних речовин з їжі, що дозволяє їм краще поглинатися шлунковим трактом.

Переїдання може викликати деяку дегідратацію, особливо якщо ви споживаєте солону або пряну їжу. Вода допомагає підтримувати оптимальний рівень гідратації організму, що важливо для нормального функціонування всіх органів і систем.

Уляна Вернер “Крім того, вода може надати відчуття ситості, що допомагає знизити апетит після переїдання. Це може бути корисним для тих, хто бореться з постійним переїданням”.

Уникайте антацидів

Антациди – це клас лікарських препаратів, які використовуються для зниження кислотності в шлунку. Вони широко використовуються для лікування симптомів гастроезофагеального рефлюксу (ГЕРБ), виразок шлунка та дванадцятипалої кишки, диспепсії (розладу травлення) та інших захворювань, пов'язаних з високим рівнем кислотності в шлунку.

Однак кислотність в шлунку є важливою для нормального перетравлення їжі. Кислота допомагає активувати ферменти, які розщеплюють їжу, і забезпечує захист від патогенних мікроорганізмів. Після переїдання важливо мати достатній рівень кислотності для нормального травлення.

Також антациди можуть спричинити затримку перетравлення їжі, оскільки вони знижують активність шлункового соку. Це може призвести до погіршення симптомів тяжкості та здуття після переїдання.

Коли можна їсти і що

На наступний день після переїдання рекомендується відмовитися від важкої та висококалорійної їжі та зосередитися на легких, здорових стравах, таких як фрукти, овочі та нежирна білкова їжа.

Не забувайте, що переїдання – це часто тимчасова проблема, і зазвичай не загрожує здоров'ю. Однак, якщо ви почуваєте себе надто погано, маєте високу температуру, сильний біль або інші тривожні симптоми, обов'язково зверніться до лікаря. Важливо слухати свій організм і не перенапружувати.