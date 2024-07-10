Понад 30 країн світу готові прийняти на лікування дітей з "Охматдиту", – Ляшко

Чимало країн Європи та Сполучені Штати Америки оголосили про свою готовність надати медичну допомогу українським дітям, що постраждали через ракетний удар по "Охматдиту" 8 липня.

Про це повідомив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я, в ефірі телемарафоні "Єдині новини", передає 24 Канал. Він вказав на те, що 30 послів з різноманітних держав звернулися до нього із пропозиціями допомогти лікуванню українських малюків.

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Які країни зголосились лікувати дітей

Віктор Ляшко "Всі балтійські країни. Італія вже звернулась. Звернулася Стелла Киріакідес, яка координує всю допомогу по Європейському Союзу. Польща, Сполучені Штати Америки готові допомогти. Тобто маємо велику кількість запитів."

Міністр також зазначив, що поточне розташування дітей, що потребують лікування, було змінено – їх розмістили в інших лікарнях столиці, а в разі потреби вони будуть відправлені за кордон.

Як відправити дітей за кордон на лікування

Ляшко також звернувся до батьків дітей, які на час атаки перебували у "Охматдиті": "Необхідно обговорити всі можливості лікування, які можна реалізувати в Україні, зі своїм лікарем. У випадку неможливості забезпечення необхідного лікування тут, ми зможемо використовувати медичну евакуацію під наглядом МОЗ."

Міністр наголосив, що держава вже налаштувала необхідні процеси для допомоги онкохворим дітям і Міністерство здоров’я візьме на себе усі організаційні моменти щодо документів.

"Попри війну, ми мусимо продовжувати діяти, адже задача номер один – зберегти життя, а бюрократичними питаннями займеться МОЗ", – додав Ляшко.

Заповнити анкету на участь у програмі медичної евакуації можна за посиланням.