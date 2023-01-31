У Польщі 14-річній дівчинці відмовили в аборті: її зґвалтував дядько

У Польщі медики відмовили в аборті 14-річній дівчин, яку зґвалтував дядько, скориставшись тим, що та мала інтелектуальні порушення. Лікарі відмовили в операції, пославшись на застереження "про совість".

Інцидент стався в маленькому місті в Підляському воєводстві. Про історію повідомила польська організація Фонд жінок і планування сім'ї (FEDER).

Увага Заборона абортів: у Польщі знову померла вагітна двійнею жінка

Дівчинка приховувала факт зґвалтування і не знала про вагітність. Пізніше про це стало відомо її тітці. Вона спробувала допомогти дитині зробити аборт.

Медики відмовили в аборті через норми закону

Згідно із законодавством Польщі, жінки можуть перервати вагітність до 12 тижнів при пред'явленні довідки з прокуратури. Зазначають, що сім'я дівчинки мала цю довідку, але їй все одно відмовили в операції, пославшись на застереження "про совість".

Заборона абортів у Польщі: головне

У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів в країні навіть через проблеми розвитку плода. Європарламент ухвалив окрему резолюцію, якою засудили дії парламентарів Польщі.

Пізніше уряд Польщі заявив про низку законопроєктів, які могли б допомогти підтримати жінок після аборту. Мін'юст Польщі заявив, що у жінок повинні бути "кімнати для плачу". Однак пізніше чиновники забрали свої слова назад.

У Польщі відразу ж спалахнули протести, активісти вимагали скасувати заборону.

Після фактичної заборони абортів у Польщі, в країні стались щонайменше два випадки, коли лікарі не проводили аборт, а тому жінки помирали.

У Польщі є поняття "застереження совісті лікарів" (klauzula sumienia lekarzy), яка дозволяє медпрацівникам відмовитися робити аборти, якщо це не відповідає їх релігійним принципам.