У Польщі 14-річній дівчинці відмовили в аборті: її зґвалтував дядько
Джерело:FEDER
У Польщі медики відмовили в аборті 14-річній дівчин, яку зґвалтував дядько, скориставшись тим, що та мала інтелектуальні порушення. Лікарі відмовили в операції, пославшись на застереження "про совість".
Інцидент стався в маленькому місті в Підляському воєводстві. Про історію повідомила польська організація Фонд жінок і планування сім'ї (FEDER).
Увага Заборона абортів: у Польщі знову померла вагітна двійнею жінка
Дівчинка приховувала факт зґвалтування і не знала про вагітність. Пізніше про це стало відомо її тітці. Вона спробувала допомогти дитині зробити аборт.
Медики відмовили в аборті через норми закону
Згідно із законодавством Польщі, жінки можуть перервати вагітність до 12 тижнів при пред'явленні довідки з прокуратури. Зазначають, що сім'я дівчинки мала цю довідку, але їй все одно відмовили в операції, пославшись на застереження "про совість".Зверніть увагу! У Польщі є поняття "застереження совісті лікарів" (klauzula sumienia lekarzy), яка дозволяє медпрацівникам відмовитися робити аборти, якщо це не відповідає їх релігійним принципам.
Заборона абортів у Польщі: головне
- У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі заборонив проведення абортів в країні навіть через проблеми розвитку плода. Європарламент ухвалив окрему резолюцію, якою засудили дії парламентарів Польщі.
- Пізніше уряд Польщі заявив про низку законопроєктів, які могли б допомогти підтримати жінок після аборту. Мін'юст Польщі заявив, що у жінок повинні бути "кімнати для плачу". Однак пізніше чиновники забрали свої слова назад.
- У Польщі відразу ж спалахнули протести, активісти вимагали скасувати заборону.
- Після фактичної заборони абортів у Польщі, в країні стались щонайменше два випадки, коли лікарі не проводили аборт, а тому жінки помирали.