В Польше 14-летней девочке отказали в аборте: ее изнасиловал дядя

В Польше медики отказали в аборте 14-летней девушки, которую изнасиловал дядя, воспользовавшись тем, что она имела интеллектуальные нарушения. Врачи отказали в операции, сославшись на оговорку "о совести".

Инцидент произошел в маленьком городе в Подляском воеводстве. Об истории сообщила польская организация Фонд женщин и планирование семьи (FEDER).

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Девочка скрывала факт изнасилования и не знала о беременности. Позже об этом стало известно ее тете. Она попыталась помочь ребенку совершить аборт.

Медики отказали в аборте из-за норм закона

Согласно законодательству Польши женщины могут прервать беременность до 12 недель при предъявлении справки из прокуратуры. Отмечают, что семья девочки имела эту справку, но ей все равно отказали в сделке, сославшись на оговорку "о совести".

Запрет абортов в Польше: главное

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране даже из-за проблем развития плода. Европарламент принял отдельную резолюцию, осудившую действия парламентариев Польши.

Позже правительство Польши заявило о ряде законопроектов, которые могли бы помочь поддержать женщин после аборта. Минюст Польши заявил, что у женщин должны быть "комнаты для плача". Однако позже чиновники забрали свои слова назад.

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После фактического запрета абортов в Польше, в стране произошло по меньшей мере два случая, когда врачи не проводили аборт, а потому женщины умирали.

В Польше есть понятие "оговорка совести врачей" (klauzula sumienia lekarzy), которая позволяет медработникам отказаться делать аборты, если это не соответствует их религиозным принципам.