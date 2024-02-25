Спосіб, який покращує потенцію на рівні віагри

Якщо у чоловіків виникає проблеми з потенцією, найпростіше і найшвидше рішення - сині пігулки. Та виявилось, що є спосіб замінити віагру, докладаючи мінімум зусиль, але отримати при цьому аналогічний ефект.

Результати дослідження опубліковані в The Journal of Sexual Medicine. Це метаналіз 11 попередніх досліджень, у яких узяли участь 1147 чоловіків. Роботу представила команда вчених з Медичного коледжу Бейлора.

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Учені виявили, що регулярна фізична активність може допомогти боротись із еректильною дисфункцією не менш ефективно, ніж вживання віагри.

! Нові дані свідчать, що достатньо лише трьох 30-хвилинних занять на тиждень, аби побачити ефект.

Цікаво, що дослідження були рандомізованими і включали контрольні групи, що вважається золотим стандартом у контексті надійності. Тобто, не довіряти цим даним причин немає.

Які ж заняття найкраще впливають на потенцію

Виявилося, що фізичні вправи, які містять аеробні навантаження, як-от ходіння або їзда на велосипеді, допомагають чоловікам з еректильною дисфункцією. Водночас, це за умови, що ця активність є регулярною – вправи слід виконувати щонайменше півгодини тричі на тиждень.

Крім того, учені відзначили, що покращення ерекції відбувалось в учасників з різною масою тіла і незалежало від стану здоров'я або вживання ліків від різних недуг.

Водночас найбільш помітна різниця була у чоловіків із важчою формою еректильної функції. Вони відзначали значне покращення.



Біг, хотьба та їзда на велосипеді допоможуть покращити потенцію / Фото Unsplash

Детально про результати дослідження

За стандартизованою шкалою від 6 до 30 балів у чоловіків із важкою формою еректильної дисфункції, які мали регулярну фізичну активність, фіксували поліпшення в середньому на 5 балів, тоді як за легкої або помірної форми еректильної функції – мова йшла про покращення на 2−3 бали, що теж досить гарний результат.

Яким же чином так відбувається

Річ у тім, що фізичні навантаження уже давно пов'язують з поліпшенням еректильної функції, оскільки вони покращують кровообіг в організмі.

І звісно, спорт допомагає боротися з ожирінням і знижувати артеріальний тиск. А це – фактори ризику розвитку еректильної дисфункції.

Ефект як у віагри

Але найцікавіше, що виявили дослідники, це те, що аеробні вправи мають фактично таку ж результативність щодо еректильної дисфункції, як віагра (вона ж силденафіл) і сіаліс (він же тадалафіл).

Тож, учені наголосили, що їх дані свідчать, що аеробні вправи можна застосовувати як замість цих препаратів, так і разом із ними.

. Якщо звадати на вищезгадану шкалу, віагра і сіаліс покращують потенцію в середньому на 4 – 8 балів.