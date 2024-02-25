Способ, который улучшает потенцию на уровне виагры

Если у мужчин возникает проблемы с потенцией, самое простое и быстрое решение - синие таблетки. Но оказалось, что есть способ заменить виагру, прилагая минимум усилий, но получить при этом аналогичный эффект.

Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine. Это метанализ 11 предыдущих исследований, в которых приняли участие 1147 мужчин. Работу представила команда ученых из Медицинского колледжа Бейлора.

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Ученые обнаружили, что регулярная физическая активность может помочь бороться с эректильной дисфункцией не менее эффективно, чем употребление виагры.

! Новые данные свидетельствуют, что достаточно лишь трех 30-минутных занятий в неделю, чтобы увидеть эффект.

Интересно, что исследования были рандомизированными и включали контрольные группы, что считается золотым стандартом в контексте надежности. То есть, не доверять этим данным причин нет.

Какие же занятия лучше всего влияют на потенцию

Оказалось, что физические упражнения, которые содержат аэробные нагрузки, например хождение или езда на велосипеде, помогают мужчинам с эректильной дисфункцией. В то же время, это при условии, что эта активность является регулярной – упражнения следует выполнять не менее получаса трижды в неделю.

Кроме того, ученые отметили, что улучшение эрекции происходило у участников с разной массой тела и не зависело от состояния здоровья или употребления лекарств от различных недугов.

В то же время наиболее заметная разница была у мужчин с тяжелой формой эректильной функции. Они отмечали значительное улучшение.



Бег, ходьба и езда на велосипеде помогут улучшить потенцию / Фото Unsplash

Подробно о результатах исследования

По стандартизированной шкале от 6 до 30 баллов у мужчин с тяжелой формой эректильной дисфункции, которые имели регулярную физическую активность, фиксировали улучшение в среднем на 5 баллов, тогда как при легкой или умеренной форме эректильной функции – речь шла об улучшении на 2-3 балла, что тоже достаточно хороший результат.

Каким же образом так происходит

Дело в том, что физические нагрузки уже давно связывают с улучшением эректильной функции, поскольку они улучшают кровообращение в организме.

И конечно, спорт помогает бороться с ожирением и снижать артериальное давление. А это – факторы риска развития эректильной дисфункции.

Эффект как у виагры

Но самое интересное, что обнаружили исследователи, это то, что аэробные упражнения имеют фактически такую же результативность в отношении эректильной дисфункции, как виагра (она же силденафил) и сиалис (он же тадалафил).

Поэтому, ученые отметили, что их данные свидетельствуют, что аэробные упражнения можно применять как вместо этих препаратов, так и вместе с ними.

. Если учитывать вышеупомянутую шкалу, виагра и сиалис улучшают потенцию в среднем на 4 – 8 баллов.